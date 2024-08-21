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Крупнейшая нефтяная компания в США сообщила о проблеме в ряде своих систем - РИА Новости, 22.08.2024
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23:58 21.08.2024 (обновлено: 00:33 22.08.2024)
https://ria.ru/20240821/kompaniya-1967676482.html
Крупнейшая нефтяная компания в США сообщила о проблеме в ряде своих систем
Крупнейшая нефтяная компания в США сообщила о проблеме в ряде своих систем - РИА Новости, 22.08.2024
Крупнейшая нефтяная компания в США сообщила о проблеме в ряде своих систем
Крупнейшая американская нефтесервисная компания Halliburton столкнулась с некой "проблемой", затронувшей ряд систем, ее устраняют, следует из заявления фирмы,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-21T23:58
2024-08-22T00:33
сша
halliburton
в мире
хьюстон
техас
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Крупнейшая американская нефтесервисная компания Halliburton столкнулась с некой "проблемой", затронувшей ряд систем, ее устраняют, следует из заявления фирмы, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источники, сообщало, что Halliburton подверглась кибератаке."Мы осведомлены о проблеме, затрагивающей определенные системы компании, и усердно работаем над оценкой причины и потенциального воздействия", – указывает в заявлении Halliburton, не раскрывая, что стало причиной "проблемы".В компании добавили, что работают над устранением проблемы.Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
https://ria.ru/20240821/neft-1967439253.html
https://ria.ru/20240807/tramp-1964684697.html
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сша, halliburton, в мире, хьюстон, техас
США, Halliburton, В мире, Хьюстон, Техас
Крупнейшая нефтяная компания в США сообщила о проблеме в ряде своих систем

Крупная нефтяная компания США Halliburton столкнулась с проблемой, ее устраняют

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Крупнейшая американская нефтесервисная компания Halliburton столкнулась с некой "проблемой", затронувшей ряд систем, ее устраняют, следует из заявления фирмы, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источники, сообщало, что Halliburton подверглась кибератаке.
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"Мы осведомлены о проблеме, затрагивающей определенные системы компании, и усердно работаем над оценкой причины и потенциального воздействия", – указывает в заявлении Halliburton, не раскрывая, что стало причиной "проблемы".
В компании добавили, что работают над устранением проблемы.
Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в более чем 70 странах, число сотрудников составляет более 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).
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