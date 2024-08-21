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На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского* - РИА Новости, 21.08.2024
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*
Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:14
2024-08-21T19:14
2024-08-21T19:14
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), которого обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следует из сообщения бюро, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы досудебного расследования в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по четырем статьям уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. "В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов) в кассу банка, а также завладении более 5,3 миллиарда гривен (более 128 миллионов долларов), которые в дальнейшем были легализованы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. Согласно материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были безосновательно зачислены на личные счета Коломойского* за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским* более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании "Укрнафта". СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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служба безопасности украины, укрнафта, игорь коломойский, украина, киев, в мире
Служба безопасности Украины, Укрнафта, Игорь Коломойский, Украина, Киев, В мире
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*
Бюро экономической безопасности Украины завершило расследование по Коломойскому
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), которого обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Как следует из сообщения бюро, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы досудебного расследования в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по четырем статьям уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
"В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов) в кассу банка, а также завладении более 5,3 миллиарда гривен (более 128 миллионов долларов), которые в дальнейшем были легализованы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
Согласно материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были безосновательно зачислены на личные счета Коломойского* за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским* более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании "Укрнафта
".
СБУ
2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве
арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.