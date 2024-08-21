https://ria.ru/20240821/kolomoyskiy-1967642111.html

На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*

На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского* - РИА Новости, 21.08.2024

На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*

Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:14

2024-08-21T19:14

2024-08-21T19:14

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игорь коломойский

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), которого обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следует из сообщения бюро, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы досудебного расследования в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по четырем статьям уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. "В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов) в кассу банка, а также завладении более 5,3 миллиарда гривен (более 128 миллионов долларов), которые в дальнейшем были легализованы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. Согласно материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были безосновательно зачислены на личные счета Коломойского* за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским* более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании "Укрнафта". СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html

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служба безопасности украины, укрнафта, игорь коломойский, украина, киев, в мире