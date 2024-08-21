Рейтинг@Mail.ru
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского* - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kolomoyskiy-1967642111.html
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского* - РИА Новости, 21.08.2024
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*
Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:14
2024-08-21T19:14
служба безопасности украины
укрнафта
игорь коломойский
украина
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), которого обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следует из сообщения бюро, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы досудебного расследования в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по четырем статьям уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. "В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов) в кассу банка, а также завладении более 5,3 миллиарда гривен (более 128 миллионов долларов), которые в дальнейшем были легализованы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. Согласно материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были безосновательно зачислены на личные счета Коломойского* за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским* более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании "Укрнафта". СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240702/aktsii-1956768717.html
https://ria.ru/20240707/bogoljubov-1958095942.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_330:160:2847:2048_1920x0_80_0_0_04382e3f3da02fa0e6550e6f89c4a83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, укрнафта, игорь коломойский, украина, киев, в мире
Служба безопасности Украины, Укрнафта, Игорь Коломойский, Украина, Киев, В мире
На Украине завершили расследование в отношении олигарха Коломойского*

Бюро экономической безопасности Украины завершило расследование по Коломойскому

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский*
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины сообщило в среду, что завершило досудебное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), которого обвиняют в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Как следует из сообщения бюро, стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Детективы выделили материалы досудебного расследования в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по четырем статьям уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России
2 июля, 02:03
"В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов) в кассу банка, а также завладении более 5,3 миллиарда гривен (более 128 миллионов долларов), которые в дальнейшем были легализованы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро.
Согласно материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были безосновательно зачислены на личные счета Коломойского* за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским* более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании "Укрнафта".
СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в 3,891 миллиарда гривен.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Отделение ПриватБанка - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Бизнес-партнер Коломойского* мог покинуть Украину нелегально, сообщили СМИ
7 июля, 23:13
 
Служба безопасности УкраиныУкрнафтаИгорь КоломойскийУкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала