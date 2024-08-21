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Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 21.08.2024
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12:11 21.08.2024
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Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая
Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 21.08.2024
Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая
Премьер Госсовета КНР Ли Цян на заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:11
2024-08-21T12:11
китай
россия
москва
ли цян
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая. "Мы полностью уверены в дальнейшем укреплении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Ли Цян на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он также отметил, что в настоящее время продолжается рост взаимных инвестиций России и Китая, наращивается качество и объем энергетического сотрудничества. Он сообщил, что на переговорах в Москве будут определены задачи для того, чтобы заложить прочную основу для реализации следующих этапов сотрудничества двух стран, будут заслушаны доклады всех российско-китайских комиссий. Ли Цян поблагодарил главу российского правительства за гостеприимный приём в Москве.
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китай, россия, москва, ли цян, михаил мишустин, экономика
Китай, Россия, Москва, Ли Цян, Михаил Мишустин, Экономика
Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая

Ли Цян уверен в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимает участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая.
«
"Мы полностью уверены в дальнейшем укреплении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Ли Цян на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Он также отметил, что в настоящее время продолжается рост взаимных инвестиций России и Китая, наращивается качество и объем энергетического сотрудничества. Он сообщил, что на переговорах в Москве будут определены задачи для того, чтобы заложить прочную основу для реализации следующих этапов сотрудничества двух стран, будут заслушаны доклады всех российско-китайских комиссий.
Ли Цян поблагодарил главу российского правительства за гостеприимный приём в Москве.
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КитайРоссияМоскваЛи ЦянМихаил МишустинЭкономика
 
 
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