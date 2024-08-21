https://ria.ru/20240821/knr-1967518120.html

Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая

Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 21.08.2024

Ли Цян уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:11

2024-08-21T12:11

2024-08-21T12:11

китай

россия

москва

ли цян

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967490743_0:149:2960:1814_1920x0_80_0_0_b49fa2e55bdf62867a0011ef5db87562.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на заявил, что полностью уверен в дальнейшем углублении сотрудничества России и Китая. "Мы полностью уверены в дальнейшем укреплении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал Ли Цян на переговорах с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Он также отметил, что в настоящее время продолжается рост взаимных инвестиций России и Китая, наращивается качество и объем энергетического сотрудничества. Он сообщил, что на переговорах в Москве будут определены задачи для того, чтобы заложить прочную основу для реализации следующих этапов сотрудничества двух стран, будут заслушаны доклады всех российско-китайских комиссий. Ли Цян поблагодарил главу российского правительства за гостеприимный приём в Москве.

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, москва, ли цян, михаил мишустин, экономика