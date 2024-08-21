https://ria.ru/20240821/knr-1967478796.html

Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы

Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы - РИА Новости, 21.08.2024

Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы

Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с информацией об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии, США являются... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:17

2024-08-21T10:17

2024-08-21T10:29

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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Китай выражает серьезную обеспокоенность в связи с информацией об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии, США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы."Китай серьезно обеспокоен соответствующими сообщениями", - сказала дипломат.По ее словам, в последние годы США непрерывно раскручивают так называемую теорию "китайской ядерной угрозы", которая на деле является всего лишь "предлогом для уклонения от своих собственных обязательств по ядерному разоружению".Дипломат отметила, что сегодня Соединенные Штаты являются "крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы".Мао Нин подчеркнула, что масштабы ядерного арсенала Китая совсем не такие, как у США. Кроме того, Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, строго придерживается ядерной стратегии самообороны, поддерживает свои ядерные мощности на минимальном уровне, необходимом для обеспечения государственной безопасности.New York Times уточняет, что документ впервые говорит о переориентировании стратегии сдерживания, сфокусированной на быстром расширении Китаем ядерных арсеналов.По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.

https://ria.ru/20240609/kitay-1951782814.html

https://radiosputnik.ru/20231115/knr-1909559776.html

https://ria.ru/20240301/kitay-1930410208.html

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сша, мид кнр, в мире, китай, пекин, мао нин, министерство обороны сша