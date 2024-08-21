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Премьер Госсовета КНР назвал дружбу России и Китая непоколебимой
Премьер Госсовета КНР назвал дружбу России и Китая непоколебимой - РИА Новости, 21.08.2024
Премьер Госсовета КНР назвал дружбу России и Китая непоколебимой
Дружеские отношения России и Китая выдержали международную турбулентность, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:33
2024-08-21T10:33
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МОСКВА, 21 авг РИА Новости. Дружеские отношения России и Китая выдержали международную турбулентность, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."Китайско-российская дружба выдержала международную турбулентность и имеет давнюю историю. Можно сказать, что наша дружба - прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием", - сказал он на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Ли Цян добавил, что многогранное сотрудничество двух стран демонстрирует устойчивость и стабильное развитие."Сейчас, перед лицом сложной и изменчивой международной ситуации, китайская сторона готова с российскими партнерами вместе, более твердо, двигаться вперед, с ориентиром на стратегии наших лидеров в духе взаимного уважения, взаимного доверия, многовековой дружбы и взаимной выгоды, выводить наше многогранное сотрудничество на более высокий уровень - на благо наших народов, (для - ред.) обеспечения равенства и справедливости во всем мире", - подчеркнул премьер Госсовета КНР.Переговоры Мишустина и Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
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россия, китай, москва, ли цян, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Москва, Ли Цян, Михаил Мишустин, В мире
Премьер Госсовета КНР назвал дружбу России и Китая непоколебимой
Ли Цян: дружба России и Китая выдержала международную турбулентность
МОСКВА, 21 авг РИА Новости. Дружеские отношения России и Китая выдержали международную турбулентность, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Китайско-российская дружба выдержала международную турбулентность и имеет давнюю историю. Можно сказать, что наша дружба - прочная, крепкая и непоколебимая. Она является нашим общим ценным достоянием", - сказал он на переговорах с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Ли Цян добавил, что многогранное сотрудничество двух стран демонстрирует устойчивость и стабильное развитие.
"Сейчас, перед лицом сложной и изменчивой международной ситуации, китайская сторона готова с российскими партнерами вместе, более твердо, двигаться вперед, с ориентиром на стратегии наших лидеров в духе взаимного уважения, взаимного доверия, многовековой дружбы и взаимной выгоды, выводить наше многогранное сотрудничество на более высокий уровень - на благо наших народов, (для - ред.) обеспечения равенства и справедливости во всем мире", - подчеркнул премьер Госсовета КНР.
Переговоры Мишустина и Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.