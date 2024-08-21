https://ria.ru/20240821/kitay-1967457396.html

Премьер Госсовета КНР рассказал о целях визита в Россию

Премьер Госсовета КНР рассказал о целях визита в Россию - РИА Новости, 21.08.2024

Премьер Госсовета КНР рассказал о целях визита в Россию

Премьер Госсовета КНР Ли Цян по прибытии в Москву заявил, что его визит направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:54

2024-08-21T05:54

2024-08-21T10:17

россия

китай

москва

ли цян

андрей руденко

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967478353_0:492:2766:2048_1920x0_80_0_0_ae8482dfbfad258051e44fcc5bb1596b.jpg

ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян по прибытии в Москву заявил, что его визит направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. "Мой нынешний визит в Россию направлен на реализацию консенсуса глав двух государств, продолжение вековой дружбы, укрепление взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР. Он также выразил уверенность в том, что, благодаря совместным усилиям, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая "ждет еще более прекрасное завтра". Самолет Ли Цяна сел в столичном аэропорту "Внуково-2" во вторник, китайского политика встретил замглавы МИД России Андрей Руденко, почетный караул и оркестр, исполнивший гимны двух стран. Позже у Ли Цяна в рамках визита в РФ пройдут встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также с президентом Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240821/kitay-1967456066.html

https://ria.ru/20240821/kitay-1967456532.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва, ли цян, андрей руденко, михаил мишустин, в мире