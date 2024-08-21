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Премьер Госсовета КНР рассказал о целях визита в Россию
Премьер Госсовета КНР рассказал о целях визита в Россию - РИА Новости, 21.08.2024
Премьер Госсовета КНР рассказал о целях визита в Россию
Премьер Госсовета КНР Ли Цян по прибытии в Москву заявил, что его визит направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:54
2024-08-21T05:54
2024-08-21T10:17
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян по прибытии в Москву заявил, что его визит направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. "Мой нынешний визит в Россию направлен на реализацию консенсуса глав двух государств, продолжение вековой дружбы, укрепление взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Ли Цян, слова которого приводит МИД КНР. Он также выразил уверенность в том, что, благодаря совместным усилиям, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая "ждет еще более прекрасное завтра". Самолет Ли Цяна сел в столичном аэропорту "Внуково-2" во вторник, китайского политика встретил замглавы МИД России Андрей Руденко, почетный караул и оркестр, исполнивший гимны двух стран. Позже у Ли Цяна в рамках визита в РФ пройдут встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, а также с президентом Владимиром Путиным.
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россия, китай, москва, ли цян, андрей руденко, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Москва, Ли Цян, Андрей Руденко, Михаил Мишустин, В мире
Премьер Госсовета КНР рассказал о целях визита в Россию
Ли Цян: визит в Россию направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества