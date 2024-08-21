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Российские решения для автопрома будут иметь спрос в Китае, заявил торгпред - РИА Новости, 21.08.2024
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05:39 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kitay-1967456532.html
Российские решения для автопрома будут иметь спрос в Китае, заявил торгпред
Российские решения для автопрома будут иметь спрос в Китае, заявил торгпред - РИА Новости, 21.08.2024
Российские решения для автопрома будут иметь спрос в Китае, заявил торгпред
Российские технологические решения для автопрома будут востребованы в Китае, российские компании смогут найти надежных китайских партнеров, заявил торгпред... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:39
2024-08-21T05:39
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Российские технологические решения для автопрома будут востребованы в Китае, российские компании смогут найти надежных китайских партнеров, заявил торгпред России в Китае Алексей Дахновский. Как сообщило торговое представительство России в Китае в Telegram-канале, более ста ведущих китайских автопромышленных предприятий приняли участие в бизнес-миссии "Российские ИТ-решения для китайского автопрома", организованной торгпредством 20 августа. "В рамках прошедшего мероприятия ведущие российские ИТ-компании, в том числе имеющие опыт работы с китайскими автопроизводителями, презентовали ряд решений в сферах локализации бортовых информационных систем и M2M Connectivity, а также российские разработки CAE-системы и автомобильного шлюза безопасности", - говорится в сообщении торгпредства. Отмечается, что в заключительной части китайским предприятиям были предложены возможные форматы участия в создании российского электрокара "Атом". "С учетом роста объемов импорта автомобилей из Китая крайне актуальны вопросы интеграции новейших цифровых разработок в системы управления и мониторинга автотранспортными средствами", - заявил на бизнес-миссии Дахновский. Он выразил уверенность, что российские технологические решения будут востребованы в Китае, российские компании найдут надежных китайских партнеров среди участников.
https://ria.ru/20240821/kitay-1967456066.html
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Российские решения для автопрома будут иметь спрос в Китае, заявил торгпред

Дахновский: российские компании смогут найти надежных китайских партнеров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Российские технологические решения для автопрома будут востребованы в Китае, российские компании смогут найти надежных китайских партнеров, заявил торгпред России в Китае Алексей Дахновский.
Как сообщило торговое представительство России в Китае в Telegram-канале, более ста ведущих китайских автопромышленных предприятий приняли участие в бизнес-миссии "Российские ИТ-решения для китайского автопрома", организованной торгпредством 20 августа.
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"В рамках прошедшего мероприятия ведущие российские ИТ-компании, в том числе имеющие опыт работы с китайскими автопроизводителями, презентовали ряд решений в сферах локализации бортовых информационных систем и M2M Connectivity, а также российские разработки CAE-системы и автомобильного шлюза безопасности", - говорится в сообщении торгпредства.
Отмечается, что в заключительной части китайским предприятиям были предложены возможные форматы участия в создании российского электрокара "Атом".
"С учетом роста объемов импорта автомобилей из Китая крайне актуальны вопросы интеграции новейших цифровых разработок в системы управления и мониторинга автотранспортными средствами", - заявил на бизнес-миссии Дахновский.
Он выразил уверенность, что российские технологические решения будут востребованы в Китае, российские компании найдут надежных китайских партнеров среди участников.
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