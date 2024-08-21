Рейтинг@Mail.ru
России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:29 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kitay-1967456066.html
России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн
России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн - РИА Новости, 21.08.2024
России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн
России и Китаю необходимо своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, способствовать достижению больших... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:29
2024-08-21T05:29
китай
россия
москва
дмитрий чернышенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. России и Китаю необходимо своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, способствовать достижению больших результатов, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Во вторник в Москве прошло 28-е заседание Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, на котором Хэ Лифэн сопредседательствовал с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. "Китай готов вместе с Россией прилагать усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и планирования ключевых моментов сотрудничества на следующем этапе, а также для подготовки к 29-й регулярной встречи премьер-министров Китая и России", - сказал Хэ Лифэн, слова которого приводит минкоммерции КНР. Он отметил, что Китай и Россия должны прилагать еще больше усилий для содействия непрерывному и поступательному развитию торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных совместных проектов. "(Необходимо) своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, и способствовать тому, чтобы китайско-российское прагматичное сотрудничество достигало больших результатов", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20240820/kitaj-1967249762.html
https://ria.ru/20240819/rossija-1966989638.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, москва, дмитрий чернышенко, в мире
Китай, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, В мире
России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн

Хэ Лифэн: Россия и Китай должны эффективно решать сложности в сотрудничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. России и Китаю необходимо своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, способствовать достижению больших результатов, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Во вторник в Москве прошло 28-е заседание Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, на котором Хэ Лифэн сопредседательствовал с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В Китае заявили о росте объема торговли с Россией
Вчера, 10:10
"Китай готов вместе с Россией прилагать усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и планирования ключевых моментов сотрудничества на следующем этапе, а также для подготовки к 29-й регулярной встречи премьер-министров Китая и России", - сказал Хэ Лифэн, слова которого приводит минкоммерции КНР.
Он отметил, что Китай и Россия должны прилагать еще больше усилий для содействия непрерывному и поступательному развитию торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных совместных проектов.
"(Необходимо) своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, и способствовать тому, чтобы китайско-российское прагматичное сотрудничество достигало больших результатов", - сказал вице-премьер.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Россия и Китай обсуждают экспорт газа через Монголию
19 августа, 10:04
 
КитайРоссияМоскваДмитрий ЧернышенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала