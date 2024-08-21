https://ria.ru/20240821/kitay-1967456066.html

России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн

России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн - РИА Новости, 21.08.2024

России и Китаю необходимо эффективно решать проблемы, заявил Хэ Лифэн

России и Китаю необходимо своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, способствовать достижению больших... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:29

2024-08-21T05:29

2024-08-21T05:29

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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. России и Китаю необходимо своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, способствовать достижению больших результатов, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Во вторник в Москве прошло 28-е заседание Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, на котором Хэ Лифэн сопредседательствовал с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. "Китай готов вместе с Россией прилагать усилия для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и планирования ключевых моментов сотрудничества на следующем этапе, а также для подготовки к 29-й регулярной встречи премьер-министров Китая и России", - сказал Хэ Лифэн, слова которого приводит минкоммерции КНР. Он отметил, что Китай и Россия должны прилагать еще больше усилий для содействия непрерывному и поступательному развитию торгово-экономического сотрудничества и реализации крупных совместных проектов. "(Необходимо) своевременно и эффективно решать трудности и проблемы, возникающие в процессе сотрудничества, и способствовать тому, чтобы китайско-российское прагматичное сотрудничество достигало больших результатов", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20240820/kitaj-1967249762.html

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китай, россия, москва, дмитрий чернышенко, в мире