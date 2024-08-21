https://ria.ru/20240821/kitay-1967455930.html

Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией

Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.08.2024

Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией

Россия и Китай постоянно укрепляют сотрудничество в таких традиционных областях, как энергетика и сельское хозяйство, двусторонняя торговля стабильно... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:27

2024-08-21T05:27

2024-08-21T05:27

в мире

китай

россия

государственный совет кнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935893076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a58a74840bf58ef71e030470d988522.jpg

ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно укрепляют сотрудничество в таких традиционных областях, как энергетика и сельское хозяйство, двусторонняя торговля стабильно развивается, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Во вторник в Москве прошло очередное заседание Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, на котором Хэ Лифэн сопредседательствовал с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. "В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия добились активного развития в практическом сотрудничестве в различных областях. Двусторонняя торговля стабильно развивается, продвигается строительство ключевых проектов, постоянно укрепляется сотрудничество в таких традиционных областях как энергетика и сельское хозяйство", - сказал Хэ Лифэн, слова которого приводит минкоммерции КНР. Он также отметил расширение сотрудничества в таких новых областях, как наука и техника, охрана окружающей среды, низкоуглеродное производство. "Плодотворно сотрудничество в таких областях, как финансы, транспорт, связь, таможня, городское строительство, активно проводятся межрегиональные обмены и обмены между предприятиями. Сотрудничество между двумя странами продемонстрировало высокую устойчивость и жизнеспособность, что в полной мере отражает высокий уровень и специфику всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху", - сказал Хэ Лифэн.

https://ria.ru/20240821/gaz-1967455371.html

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, государственный совет кнр