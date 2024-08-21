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Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.08.2024
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05:27 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kitay-1967455930.html
Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией
Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.08.2024
Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией
Россия и Китай постоянно укрепляют сотрудничество в таких традиционных областях, как энергетика и сельское хозяйство, двусторонняя торговля стабильно... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:27
2024-08-21T05:27
в мире
китай
россия
государственный совет кнр
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно укрепляют сотрудничество в таких традиционных областях, как энергетика и сельское хозяйство, двусторонняя торговля стабильно развивается, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Во вторник в Москве прошло очередное заседание Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, на котором Хэ Лифэн сопредседательствовал с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. "В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия добились активного развития в практическом сотрудничестве в различных областях. Двусторонняя торговля стабильно развивается, продвигается строительство ключевых проектов, постоянно укрепляется сотрудничество в таких традиционных областях как энергетика и сельское хозяйство", - сказал Хэ Лифэн, слова которого приводит минкоммерции КНР. Он также отметил расширение сотрудничества в таких новых областях, как наука и техника, охрана окружающей среды, низкоуглеродное производство. "Плодотворно сотрудничество в таких областях, как финансы, транспорт, связь, таможня, городское строительство, активно проводятся межрегиональные обмены и обмены между предприятиями. Сотрудничество между двумя странами продемонстрировало высокую устойчивость и жизнеспособность, что в полной мере отражает высокий уровень и специфику всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху", - сказал Хэ Лифэн.
https://ria.ru/20240821/gaz-1967455371.html
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в мире, китай, россия, государственный совет кнр
В мире, Китай, Россия, Государственный совет КНР
Вице-премьер Госсовета КНР указал на укрепление сотрудничества с Россией

Хэ Лифэн отметил сотрудничество с Россией в энергетике и сельском хозяйстве

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Россия и Китай постоянно укрепляют сотрудничество в таких традиционных областях, как энергетика и сельское хозяйство, двусторонняя торговля стабильно развивается, заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Во вторник в Москве прошло очередное заседание Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, на котором Хэ Лифэн сопредседательствовал с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.
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"В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия добились активного развития в практическом сотрудничестве в различных областях. Двусторонняя торговля стабильно развивается, продвигается строительство ключевых проектов, постоянно укрепляется сотрудничество в таких традиционных областях как энергетика и сельское хозяйство", - сказал Хэ Лифэн, слова которого приводит минкоммерции КНР.
Он также отметил расширение сотрудничества в таких новых областях, как наука и техника, охрана окружающей среды, низкоуглеродное производство.
"Плодотворно сотрудничество в таких областях, как финансы, транспорт, связь, таможня, городское строительство, активно проводятся межрегиональные обмены и обмены между предприятиями. Сотрудничество между двумя странами продемонстрировало высокую устойчивость и жизнеспособность, что в полной мере отражает высокий уровень и специфику всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху", - сказал Хэ Лифэн.
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