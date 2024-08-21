https://ria.ru/20240821/kirgiziya-1967572355.html

Президент Киргизии записал неожиданное видеообращение к народу

Президент Киргизии записал неожиданное видеообращение к народу - РИА Новости, 21.08.2024

Президент Киргизии записал неожиданное видеообращение к народу

Президент Киргизии Садыр Жапаров убрал мусор, который оставили после пикника туристы в горах, и призвал соотечественников бережно относиться к природе. Видео с... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T15:22

2024-08-21T15:22

2024-08-21T15:42

киргизия

садыр жапаров

sputnik кыргызстан

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров убрал мусор, который оставили после пикника туристы в горах, и призвал соотечественников бережно относиться к природе. Видео с главой республики публикует Sputnik.Кыргызстан."Давайте беречь природу, контролировать друг друга, воспитывать, быть примером. Никто не приедет из-за рубежа и не уберет мусор за нас", — сказал Жапаров.Президент восхитился природой страны и напомнил, что после отдыха нужно собирать мусор в пакеты и выбрасывать в контейнеры в городе.Глава государства призвал сограждан не жить одним днем.

https://ria.ru/20240806/putin-1964388205.html

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киргизия, садыр жапаров, sputnik кыргызстан