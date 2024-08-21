https://ria.ru/20240821/kirgiziya-1967572355.html
Президент Киргизии записал неожиданное видеообращение к народу
Президент Киргизии записал неожиданное видеообращение к народу - РИА Новости, 21.08.2024
Президент Киргизии записал неожиданное видеообращение к народу
Президент Киргизии Садыр Жапаров убрал мусор, который оставили после пикника туристы в горах, и призвал соотечественников бережно относиться к природе. Видео с... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T15:22
2024-08-21T15:22
2024-08-21T15:42
киргизия
садыр жапаров
sputnik кыргызстан
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров убрал мусор, который оставили после пикника туристы в горах, и призвал соотечественников бережно относиться к природе. Видео с главой республики публикует Sputnik.Кыргызстан."Давайте беречь природу, контролировать друг друга, воспитывать, быть примером. Никто не приедет из-за рубежа и не уберет мусор за нас", — сказал Жапаров.Президент восхитился природой страны и напомнил, что после отдыха нужно собирать мусор в пакеты и выбрасывать в контейнеры в городе.Глава государства призвал сограждан не жить одним днем.
https://ria.ru/20240806/putin-1964388205.html
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Президент Киргизии собрал мусор в горах
Президент Киргизии собрал мусор в горах
2024-08-21T15:22
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киргизия, садыр жапаров, sputnik кыргызстан
Киргизия, Садыр Жапаров, Sputnik Кыргызстан
Президент Киргизии записал неожиданное видеообращение к народу
Президент Киргизии Жапаров убрался в горах за туристами и обратился к гражданам