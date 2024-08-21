https://ria.ru/20240821/kikina-1967605441.html
Космонавт Кикина отправится во второй полет в 2026 году
Космонавт Кикина отправится во второй полет в 2026 году - РИА Новости, 21.08.2024
Космонавт Кикина отправится во второй полет в 2026 году
Назначены экипажи российских космических кораблей, которые полетят в 2025-2026 годах, космонавт Анна Кикина заняла место в "Союзе МС-29", полёт которого... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:06
2024-08-21T17:06
2024-08-21T17:06
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Назначены экипажи российских космических кораблей, которые полетят в 2025-2026 годах, космонавт Анна Кикина заняла место в "Союзе МС-29", полёт которого запланирован на 2026 год, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2025-2026 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основной экипаж миссии МКС-73, которая отправится на корабле "Союз МС-27" в марте 2025 года, вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В основном экипаже следующего корабля россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. "В основной экипаж МКС-75 (запуск на "Союзе МС-29" в 2026 году) вошли космонавты "Роскосмоса" Пётр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина", - уточнили в "Роскосмосе". Отмечается, что полёт Кима пройдёт по соглашению между "Роскосмосом" и NASA по программе МКС о перекрёстных полётах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов - на российских кораблях "Союз МС". По этому же договору в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого планируется в феврале 2025 года, включён космонавт Кирилл Песков. Кикина до недавнего времени была единственной девушкой в российском отряде космонавтов. Она совершила полёт в 2022-2023 годах первой из россиян на корабле Crew Dragon. В мае 2024 года отряд пополнили четверо кандидатов в космонавты, среди которых тоже есть девушка – Анастасия Бурчуладзе.
https://ria.ru/20240403/kikina-1937530301.html
https://ria.ru/20240725/kosmos-1961413094.html
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космос - риа наука, анна кикина, роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Роскосмос, Россия
Космонавт Кикина отправится во второй полет в 2026 году
Роскосмос: Кикина отправится в полет в 2026 году в экипаже "Союзе МС-29"
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Назначены экипажи российских космических кораблей, которые полетят в 2025-2026 годах, космонавт Анна Кикина заняла место в "Союзе МС-29", полёт которого запланирован на 2026 год, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Межведомственная комиссия назначила космонавтов и астронавтов в основные и дублирующие экипажи длительных экспедиций, которым предстоит отправиться на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2025-2026 годах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основной экипаж миссии МКС-73, которая отправится на корабле "Союз МС-27" в марте 2025 года, вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA
Джонатан Ким. В основном экипаже следующего корабля россияне Сергей Кудь-Сверчков
, Сергей Микаев и Олег Платонов.
"В основной экипаж МКС-75 (запуск на "Союзе МС-29" в 2026 году) вошли космонавты "Роскосмоса" Пётр Дубров
, Сергей Корсаков
и Анна Кикина", - уточнили в "Роскосмосе".
Отмечается, что полёт Кима пройдёт по соглашению между "Роскосмосом" и NASA по программе МКС о перекрёстных полётах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов - на российских кораблях "Союз МС". По этому же договору в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого планируется в феврале 2025 года, включён космонавт Кирилл Песков.
Кикина до недавнего времени была единственной девушкой в российском отряде космонавтов. Она совершила полёт в 2022-2023 годах первой из россиян на корабле Crew Dragon. В мае 2024 года отряд пополнили четверо кандидатов в космонавты, среди которых тоже есть девушка – Анастасия Бурчуладзе.