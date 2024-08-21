Рейтинг@Mail.ru
"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kiev-1967666827.html
"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности
"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности - РИА Новости, 21.08.2024
"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности
Стремление ВСУ удержать позиции в курском приграничье в условиях ресурсного превосходства России может привести Украину к катастрофе, пишет обозреватель журнала РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:01
2024-08-21T22:01
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_4f6a1f93c0e04bc49d9b32733550185f.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Стремление ВСУ удержать позиции в курском приграничье в условиях ресурсного превосходства России может привести Украину к катастрофе, пишет обозреватель журнала American Conservative Айван Эланд."Попытки удержать в Курской области плацдарм, который с трех сторон окружен русскими и соединен постоянно удлиняющейся — и, следовательно, все более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут даже привести к катастрофе", — говорится в материале.По словам Эланда, наступательные действия приводят к гораздо большим потерям, чем оборонительные. В связи с этим, отметил он, и без того тяжелое положение ВСУ на фронте может усугубиться из-за дисбаланса военно-технического преимущества в пользу России."А если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении", — говорится в статье.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967647425.html
https://ria.ru/20240821/ssha-1967584316.html
сша
украина
россия
курская область
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967657105_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d510a09d7e60c3a0cdd5bf7e71957b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область, киев, москва, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности

AC: попытки удержаться в Курской области могут привести Украину к катастрофе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Стремление ВСУ удержать позиции в курском приграничье в условиях ресурсного превосходства России может привести Украину к катастрофе, пишет обозреватель журнала American Conservative Айван Эланд.
"Попытки удержать в Курской области плацдарм, который с трех сторон окружен русскими и соединен постоянно удлиняющейся — и, следовательно, все более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут даже привести к катастрофе", — говорится в материале.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Под удар": Киев потерял потенциального союзника из-за военной провокации
Вчера, 19:51
По словам Эланда, наступательные действия приводят к гораздо большим потерям, чем оборонительные. В связи с этим, отметил он, и без того тяжелое положение ВСУ на фронте может усугубиться из-за дисбаланса военно-технического преимущества в пользу России.
«
"А если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении", — говорится в статье.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Мы не друзья": в США откровенно высказались об украинском конфликте
Вчера, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКурская областьКиевМоскваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала