https://ria.ru/20240821/kiev-1967666827.html

"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности

"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности - РИА Новости, 21.08.2024

"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности

Стремление ВСУ удержать позиции в курском приграничье в условиях ресурсного превосходства России может привести Украину к катастрофе, пишет обозреватель журнала РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:01

2024-08-21T22:01

2024-08-21T22:01

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

украина

россия

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вооруженные силы рф

курская область

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Стремление ВСУ удержать позиции в курском приграничье в условиях ресурсного превосходства России может привести Украину к катастрофе, пишет обозреватель журнала American Conservative Айван Эланд."Попытки удержать в Курской области плацдарм, который с трех сторон окружен русскими и соединен постоянно удлиняющейся — и, следовательно, все более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут даже привести к катастрофе", — говорится в материале.По словам Эланда, наступательные действия приводят к гораздо большим потерям, чем оборонительные. В связи с этим, отметил он, и без того тяжелое положение ВСУ на фронте может усугубиться из-за дисбаланса военно-технического преимущества в пользу России."А если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении", — говорится в статье.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967647425.html

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