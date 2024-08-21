"В окружении": Киев предупредили о смертельной опасности
AC: попытки удержаться в Курской области могут привести Украину к катастрофе
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Стремление ВСУ удержать позиции в курском приграничье в условиях ресурсного превосходства России может привести Украину к катастрофе, пишет обозреватель журнала American Conservative Айван Эланд.
"Попытки удержать в Курской области плацдарм, который с трех сторон окружен русскими и соединен постоянно удлиняющейся — и, следовательно, все более уязвимой — линией снабжения, опасны и могут даже привести к катастрофе", — говорится в материале.
По словам Эланда, наступательные действия приводят к гораздо большим потерям, чем оборонительные. В связи с этим, отметил он, и без того тяжелое положение ВСУ на фронте может усугубиться из-за дисбаланса военно-технического преимущества в пользу России.
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"А если их кажущаяся ненадежной линия снабжения будет перерезана, украинцы могут оказаться в окружении", — говорится в статье.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что за время боев российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ в Курской области, уничтожили до 2860 военных, 41 танк, 40 бронетранспортеров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин и 22 орудия.