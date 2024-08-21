На Украине объявили воздушную тревогу
Власти: воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой и Черновецкой областях Украины.
Ранее в ночь на среду в Киеве уже трижды объявляли воздушную тревогу. По данным на 9.50 мск, в Киевской области тревога звучит уже более восьми часов подряд.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.