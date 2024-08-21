https://ria.ru/20240821/kiev-1967473530.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.08.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:49

2024-08-21T09:49

2024-08-21T10:03

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Ровенской, Хмельницкой и Черновецкой областях Украины.Ранее в ночь на среду в Киеве уже трижды объявляли воздушную тревогу. По данным на 9.50 мск, в Киевской области тревога звучит уже более восьми часов подряд.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240820/udar-1967261576.html

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