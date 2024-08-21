https://ria.ru/20240821/kharris-1967637793.html

В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти

В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти - РИА Новости, 21.08.2024

В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти

Соединенные Штаты Америки при возможной будущей администрации Камалы Харрис столкнутся с угрозами, никогда не виданными ранее в американской истории, заявил... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:47

2024-08-21T18:47

2024-08-21T18:48

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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки при возможной будущей администрации Камалы Харрис столкнутся с угрозами, никогда не виданными ранее в американской истории, заявил член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц. "Опасные и нелепые приоритеты, которые установила администрация Байден-Харрис, и которые Харрис, безусловно, продолжит в следующей администрации, приведет нас к точке, где мы столкнемся с угрозами, подобных которым мы никогда не видели в истории Соединенных Штатов", - сообщил он журналистам на брифинге, организованной предвыборным штабом Дональда Трампа в Чикаго. По его словам, Вооруженные силы США в настоящее время являются самыми маленькими со времен Второй мировой войны, а Военно-морские силы и Военно-воздушные силы оказались меньше, чем у Китая и "сломлены" с точки зрения боеготовности.

https://ria.ru/20240722/ssha-1961103983.html

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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024