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В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти
В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти - РИА Новости, 21.08.2024
В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти
Соединенные Штаты Америки при возможной будущей администрации Камалы Харрис столкнутся с угрозами, никогда не виданными ранее в американской истории, заявил... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:47
2024-08-21T18:47
2024-08-21T18:48
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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки при возможной будущей администрации Камалы Харрис столкнутся с угрозами, никогда не виданными ранее в американской истории, заявил член комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Майкл Уолц. "Опасные и нелепые приоритеты, которые установила администрация Байден-Харрис, и которые Харрис, безусловно, продолжит в следующей администрации, приведет нас к точке, где мы столкнемся с угрозами, подобных которым мы никогда не видели в истории Соединенных Штатов", - сообщил он журналистам на брифинге, организованной предвыборным штабом Дональда Трампа в Чикаго. По его словам, Вооруженные силы США в настоящее время являются самыми маленькими со времен Второй мировой войны, а Военно-морские силы и Военно-воздушные силы оказались меньше, чем у Китая и "сломлены" с точки зрения боеготовности.
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в мире, сша, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В конгрессе предрекли невиданную угрозу для США при приходе Харрис к власти
Конгрессмен Уолц: США при администрации Харрис столкнутся с невиданными угрозами