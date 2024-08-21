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Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США

Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США - РИА Новости, 21.08.2024

Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США

Вице-президент США Камала Харрис по итогам состоявшегося во вторник вечером (ночь на среду по московскому времени) формального голосования была утверждена... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T04:11

2024-08-21T04:11

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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис по итогам состоявшегося во вторник вечером (ночь на среду по московскому времени) формального голосования была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center, где накануне выступила сама Харрис, президент страны Джо Байден и его супруга Джилл, а также ряд высокопоставленных партийных чиновников. Первым свой голос отдал штат Делавэр как родной регион главы государства, который высказал поддержку кандидатуре Харрис."Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента", — объявил модератор голосования.Вице-президент поблагодарила делегатов за выбор своей кандидатуры по видео-связи.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240820/amerika-1967425275.html

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в мире, сша, делавэр, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024