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Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США - РИА Новости, 21.08.2024
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04:11 21.08.2024 (обновлено: 05:50 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/kharris-1967450468.html
Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США
Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США - РИА Новости, 21.08.2024
Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США
Вице-президент США Камала Харрис по итогам состоявшегося во вторник вечером (ночь на среду по московскому времени) формального голосования была утверждена... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T04:11
2024-08-21T05:50
в мире
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камала харрис
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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис по итогам состоявшегося во вторник вечером (ночь на среду по московскому времени) формального голосования была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center, где накануне выступила сама Харрис, президент страны Джо Байден и его супруга Джилл, а также ряд высокопоставленных партийных чиновников. Первым свой голос отдал штат Делавэр как родной регион главы государства, который высказал поддержку кандидатуре Харрис."Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента", — объявил модератор голосования.Вице-президент поблагодарила делегатов за выбор своей кандидатуры по видео-связи.Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
https://ria.ru/20240820/amerika-1967425275.html
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в мире, сша, делавэр, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Делавэр, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США

Камалу Харрис утвердили кандидатом от Демократической партии на пост главы США

© AP Photo / Carlos OsorioВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Вице-президент США Камала Харрис . Архивное фото
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ЧИКАГО (США), 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис по итогам состоявшегося во вторник вечером (ночь на среду по московскому времени) формального голосования была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center, где накануне выступила сама Харрис, президент страны Джо Байден и его супруга Джилл, а также ряд высокопоставленных партийных чиновников. Первым свой голос отдал штат Делавэр как родной регион главы государства, который высказал поддержку кандидатуре Харрис.
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"Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента", — объявил модератор голосования.
Вице-президент поблагодарила делегатов за выбор своей кандидатуры по видео-связи.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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