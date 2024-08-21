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В США заявили, что Кеннеди-младший выйдет из гонки за пост президента США

В США заявили, что Кеннеди-младший выйдет из гонки за пост президента США - РИА Новости, 21.08.2024

В США заявили, что Кеннеди-младший выйдет из гонки за пост президента США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший намерен в пятницу объявить о своем выходе из гонки за пост главы государства и поддержать... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:14

2024-08-21T11:14

2024-08-21T11:14

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший намерен в пятницу объявить о своем выходе из гонки за пост главы государства и поддержать номинированного на пост республиканцами Дональда Трампа, сообщил со ссылкой на источники в кампании политика американский журналист и ведущий радиошоу Алекс Джонс в соцсети Х. Во вторник Николь Шанахан, напарница Кеннеди-младшего, заявила, что тот может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа. Сам же экс-президент США заявил, что не прочь рассмотреть кандидатуру Кеннеди-младшего на должность в своей администрации. "Источники в кампании Роберта Кеннеди-младшего подтверждают, что тот выйдет из гонки в пятницу и поддержит Трампа на мероприятии в Лос-Анджелесе в тот же день", - написал Джонс. Также, по данным Джонса, Кеннеди-младшего рассматривают в качестве кандидата на пост генпрокурора или другие должности в администрации Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

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в мире, сша, лос-анджелес, дональд трамп, роберт кеннеди, камала харрис, выборы президента сша — 2024