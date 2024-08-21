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Кеннеди-младший выступит с обращением к нации - РИА Новости, 21.08.2024
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22:09 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kennedi-1967667691.html
Кеннеди-младший выступит с обращением к нации
Кеннеди-младший выступит с обращением к нации - РИА Новости, 21.08.2024
Кеннеди-младший выступит с обращением к нации
Предвыборный штаб независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего анонсировал на пятницу его обращение к нации, ранее сообщалось о его... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:09
2024-08-21T22:09
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роберт кеннеди
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего анонсировал на пятницу его обращение к нации, ранее сообщалось о его намерении завершить предвыборную кампанию и поддержать номинацию республиканцами на пост Дональда Трампа. "Независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший обратится к нации в прямом эфире в пятницу по теме нынешнего исторического момента и его дальнейших планах", - сообщил предвыборный штаб кандидата. Подробности его выступления не приводятся, сообщается лишь, что оно состоится в 14 часов по времени восточного побережья США (21 час по мск) в городе Феникс в Аризоне и будет транслироваться в прямом эфире. Во вторник напарница Кеннеди-младшего, Николь Шанахан, заявила, что он может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа. Позднее знакомые с ситуацией источники также сообщили, что Кеннеди объявит о своем выходе из президентской гонки и поддержки Трампа уже в пятницу, причем причем сделает это на мероприятии в Лос-Анджелесе "в тот же день". Ранее ​​сам Трамп заявлял, что может рассмотреть кандидатуру Кеннеди-младшего на должность в своей администрации. СМИ сообщали, что его рассматривают в качестве кандидата на пост генпрокурора или другие должности в администрации Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
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в мире, сша, аризона, лос-анджелес, дональд трамп, роберт ф. кеннеди-младший, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Кеннеди-младший выступит с обращением к нации

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший обратится к нации в пятницу

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Предвыборный штаб независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего анонсировал на пятницу его обращение к нации, ранее сообщалось о его намерении завершить предвыборную кампанию и поддержать номинацию республиканцами на пост Дональда Трампа.
"Независимый кандидат Роберт Ф. Кеннеди-младший обратится к нации в прямом эфире в пятницу по теме нынешнего исторического момента и его дальнейших планах", - сообщил предвыборный штаб кандидата. Подробности его выступления не приводятся, сообщается лишь, что оно состоится в 14 часов по времени восточного побережья США (21 час по мск) в городе Феникс в Аризоне и будет транслироваться в прямом эфире.
Во вторник напарница Кеннеди-младшего, Николь Шанахан, заявила, что он может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа. Позднее знакомые с ситуацией источники также сообщили, что Кеннеди объявит о своем выходе из президентской гонки и поддержки Трампа уже в пятницу, причем причем сделает это на мероприятии в Лос-Анджелесе "в тот же день". Ранее ​​сам Трамп заявлял, что может рассмотреть кандидатуру Кеннеди-младшего на должность в своей администрации. СМИ сообщали, что его рассматривают в качестве кандидата на пост генпрокурора или другие должности в администрации Трампа.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В миреСШААризонаЛос-АнджелесДональд ТрампРоберт Ф. Кеннеди-младшийРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024
 
 
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