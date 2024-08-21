Рейтинг@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kaspersky-1967613028.html
"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи
"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи - РИА Новости, 21.08.2024
"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи
"Лаборатория Касперского" с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:20
2024-08-21T17:20
технологии
россия
лаборатория касперского
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
telegram
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858461_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9a3b490f7770a7cd725b144609fe6b56.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов. Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая WhatsApp и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно. "Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 года. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее", - сказал Кириллов. При этом он добавил, что у атакующих есть возможность подменять IP-адрес источника, поэтому сложно точно определить, откуда идет атака. Еще одной особенностью эксперт назвал повышение количества таких атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. Их длительность зависит от скорости реагирования организации: если атака успешна и ресурсы недоступны, злоумышленники продолжают атаковать, пока жертва не применит меры защиты от DDoS. "Для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие атаки не станут проблемой. Операторам связи, у которых не проработан вопрос защиты от этого типа угроз, необходимо оперативно выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи", - заключил Кириллов.
https://ria.ru/20240618/smartfony-1953557823.html
https://ria.ru/20240805/laboratorija-1964097320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955858461_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4b808d2eeb55d9de3910933c5d9fa84a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, лаборатория касперского, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram, общество
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), WhatsApp Inc., Telegram, Общество
"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи

Эксперт Кириллов: злоумышленники усилили DDoS-атаки на операторов связи

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов.
Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая WhatsApp и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В "Лаборатории Касперского" объяснили, почему iPhone не безопаснее Android
18 июня, 04:42
"Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 года. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее", - сказал Кириллов.
При этом он добавил, что у атакующих есть возможность подменять IP-адрес источника, поэтому сложно точно определить, откуда идет атака.
Еще одной особенностью эксперт назвал повышение количества таких атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. Их длительность зависит от скорости реагирования организации: если атака успешна и ресурсы недоступны, злоумышленники продолжают атаковать, пока жертва не применит меры защиты от DDoS.
"Для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие атаки не станут проблемой. Операторам связи, у которых не проработан вопрос защиты от этого типа угроз, необходимо оперативно выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи", - заключил Кириллов.
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Kaspersky обнаружила нового троянца-шпиона, нацеленного на россиян
5 августа, 11:03
 
ТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.TelegramОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала