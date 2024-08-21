https://ria.ru/20240821/kaspersky-1967613028.html

"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи

"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи - РИА Новости, 21.08.2024

"Лаборатория Касперского" сообщила об усилении атак на операторов связи

"Лаборатория Касперского" с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:20

2024-08-21T17:20

2024-08-21T17:20

технологии

россия

лаборатория касперского

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" с середины июля видит усиление DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов. Ранее в среду специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая WhatsApp и Telegram. Сбой был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи, заявили агентству в ведомстве, добавив, что атака уже отражена. При этом сами операторы и интернет-провайдеры ("Ростелеком", "Билайн" и Tele2) заявили, что их сети работают штатно. "Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 года. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее", - сказал Кириллов. При этом он добавил, что у атакующих есть возможность подменять IP-адрес источника, поэтому сложно точно определить, откуда идет атака. Еще одной особенностью эксперт назвал повышение количества таких атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. Их длительность зависит от скорости реагирования организации: если атака успешна и ресурсы недоступны, злоумышленники продолжают атаковать, пока жертва не применит меры защиты от DDoS. "Для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие атаки не станут проблемой. Операторам связи, у которых не проработан вопрос защиты от этого типа угроз, необходимо оперативно выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи", - заключил Кириллов.

https://ria.ru/20240618/smartfony-1953557823.html

https://ria.ru/20240805/laboratorija-1964097320.html

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технологии, россия, лаборатория касперского, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram, общество