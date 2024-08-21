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В Аргентине ввели карантин на торговом судне из-за возможной оспы обезьян - РИА Новости, 21.08.2024
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00:43 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/karantin-1967439721.html
В Аргентине ввели карантин на торговом судне из-за возможной оспы обезьян
В Аргентине ввели карантин на торговом судне из-за возможной оспы обезьян - РИА Новости, 21.08.2024
В Аргентине ввели карантин на торговом судне из-за возможной оспы обезьян
Санитарные власти Аргентины ввели карантин на торговом судне из-за возможного заражения оспой обезьян у одного из членов экипажа, сообщил новостной портал... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T00:43
2024-08-21T00:43
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Санитарные власти Аргентины ввели карантин на торговом судне из-за возможного заражения оспой обезьян у одного из членов экипажа, сообщил новостной портал Infobae. "Из-за возможного случая оспы обезьян изолирован корабль под флагом Либерии на реке Парана в нескольких километрах от города Росарио (являющегося крупным сельскохозяйственным портом)", - отмечает СМИ со ссылкой на источники. Корабль прибыл в Аргентину за грузом зерна. О больном с симптомами оспы обезьян сообщил капитан судна. Команда врачей находится на борту для проведения необходимых анализов, до получения результатов никто не может покинуть корабль, уточняется в материале. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
https://ria.ru/20240815/shvetsija-1966479159.html
https://ria.ru/20240819/ospa-1967012563.html
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в мире, аргентина, либерия, парана, воз
В мире, Аргентина, Либерия, Парана, ВОЗ
В Аргентине ввели карантин на торговом судне из-за возможной оспы обезьян

Infobae: Аргентина ввела карантин на судне из-за возможного случая оспы обезьян

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 авг - РИА Новости. Санитарные власти Аргентины ввели карантин на торговом судне из-за возможного заражения оспой обезьян у одного из членов экипажа, сообщил новостной портал Infobae.
"Из-за возможного случая оспы обезьян изолирован корабль под флагом Либерии на реке Парана в нескольких километрах от города Росарио (являющегося крупным сельскохозяйственным портом)", - отмечает СМИ со ссылкой на источники.
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Корабль прибыл в Аргентину за грузом зерна.
О больном с симптомами оспы обезьян сообщил капитан судна. Команда врачей находится на борту для проведения необходимых анализов, до получения результатов никто не может покинуть корабль, уточняется в материале.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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