https://ria.ru/20240821/karadzhich-1967596515.html
Караджич подал в суд на британское правительство
Караджич подал в суд на британское правительство - РИА Новости, 21.08.2024
Караджич подал в суд на британское правительство
Бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Радован Караджич, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме у берегов... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:35
2024-08-21T16:35
2024-08-21T16:35
в мире
великобритания
гаага
республика сербская
радован караджич
международный трибунал по бывшей югославии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Радован Караджич, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме у берегов Великобритании, начал судебный процесс против британского правительства из-за неудовлетворительных условий содержания, пишет газета Sun. "Радован Караджич подал в суд на правительство, утверждая, что он подвергается бесчеловечному обращению", - сказано в статье. По информации издания, Караджич предстал перед судом по видеосвязи на прошлой неделе, чтобы подать иск против главы Минюста страны Шабаны Махмуд, в чьем ведении находится пенитенциарная система Британии. Караджич заявляет, что ему запрещают общаться на родном языке, отказывают в свиданиях с семьей, а также не предоставляют пищу, подходящую для людей, которые страдают от диабета. Судья дал Караджичу восемь недель на формулирование исковых претензий и подготовку к процессу. Экс-президент требует от британского правительства 50 тысяч фунтов стерлингов за нарушение своих прав. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в БиГ, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. В 2019 году Апелляционная палата изменила первоначальный приговор с 40 лет тюремного заключения на пожизненный срок, в 2021 году его перевели из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт.
https://ria.ru/20240812/vuchich-1965606061.html
https://ria.ru/20240816/komandujuschij-1966641381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, гаага, республика сербская, радован караджич, международный трибунал по бывшей югославии
В мире, Великобритания, Гаага, Республика Сербская, Радован Караджич, Международный трибунал по бывшей Югославии
Караджич подал в суд на британское правительство
Sun: Караджич подал в суд иск на 50 тыс фунтов против британского правительства
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Радован Караджич, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме у берегов Великобритании, начал судебный процесс против британского правительства из-за неудовлетворительных условий содержания, пишет газета Sun
.
"Радован Караджич подал в суд на правительство, утверждая, что он подвергается бесчеловечному обращению", - сказано в статье.
По информации издания, Караджич предстал перед судом по видеосвязи на прошлой неделе, чтобы подать иск против главы Минюста страны Шабаны Махмуд, в чьем ведении находится пенитенциарная система Британии.
Караджич заявляет, что ему запрещают общаться на родном языке, отказывают в свиданиях с семьей, а также не предоставляют пищу, подходящую для людей, которые страдают от диабета.
Судья дал Караджичу восемь недель на формулирование исковых претензий и подготовку к процессу. Экс-президент требует от британского правительства 50 тысяч фунтов стерлингов за нарушение своих прав.
В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ
) в Гааге
признал бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в БиГ, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице
. В 2019 году Апелляционная палата изменила первоначальный приговор с 40 лет тюремного заключения на пожизненный срок, в 2021 году его перевели из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт.