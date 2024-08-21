https://ria.ru/20240821/karadzhich-1967596515.html

Караджич подал в суд на британское правительство

Караджич подал в суд на британское правительство - РИА Новости, 21.08.2024

Караджич подал в суд на британское правительство

Бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Радован Караджич, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме у берегов... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:35

2024-08-21T16:35

2024-08-21T16:35

в мире

великобритания

гаага

республика сербская

радован караджич

международный трибунал по бывшей югославии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Радован Караджич, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме у берегов Великобритании, начал судебный процесс против британского правительства из-за неудовлетворительных условий содержания, пишет газета Sun. "Радован Караджич подал в суд на правительство, утверждая, что он подвергается бесчеловечному обращению", - сказано в статье. По информации издания, Караджич предстал перед судом по видеосвязи на прошлой неделе, чтобы подать иск против главы Минюста страны Шабаны Махмуд, в чьем ведении находится пенитенциарная система Британии. Караджич заявляет, что ему запрещают общаться на родном языке, отказывают в свиданиях с семьей, а также не предоставляют пищу, подходящую для людей, которые страдают от диабета. Судья дал Караджичу восемь недель на формулирование исковых претензий и подготовку к процессу. Экс-президент требует от британского правительства 50 тысяч фунтов стерлингов за нарушение своих прав. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в БиГ, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице. В 2019 году Апелляционная палата изменила первоначальный приговор с 40 лет тюремного заключения на пожизненный срок, в 2021 году его перевели из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт.

https://ria.ru/20240812/vuchich-1965606061.html

https://ria.ru/20240816/komandujuschij-1966641381.html

великобритания

гаага

республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, гаага, республика сербская, радован караджич, международный трибунал по бывшей югославии