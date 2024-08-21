https://ria.ru/20240821/kapremont-1967640995.html

В МО с начала года капитально отремонтировали почти 2 тысячи домов

В МО с начала года капитально отремонтировали почти 2 тысячи домов - РИА Новости, 21.08.2024

В МО с начала года капитально отремонтировали почти 2 тысячи домов

В Московской области порядка 1,8 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали с начала года. В зданиях обновили фасады, коммуникации, кровли и лифты. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:07

2024-08-21T19:07

2024-08-21T19:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Московской области порядка 1,8 тысячи многоквартирных домов капитально отремонтировали с начала года. В зданиях обновили фасады, коммуникации, кровли и лифты. Об этом сообщил 360.ru.В министерстве ЖКХ Московской области отметили, что во время капитального ремонта особое внимание уделяется системам газоснабжения. В 763 домах их уже обновили – это 70% от годового плана. До конца года ремонт проведут еще в 329 домах. Работы полностью завершили в Бронницах, Егорьевске, Волоколамске, Коломне, Кашире, Краснознаменске, Молодежном, Луховицах и Серебряных Прудах.Также с начала года в 106 жилых домах поменяли 305 лифтов, провели ремонт 268 фасадов и 425 кровель."Уже сегодня видны значительные результаты, что подтверждает наши усилия по улучшению жилищных условий в регионе. Мы продолжаем наращивать темпы, чтобы завершить запланированные работы в срок и обеспечить жителям комфорт и безопасность", – уточнил глава министерства ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

https://ria.ru/20240812/podmoskove-1965724835.html

московская область (подмосковье)

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Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)