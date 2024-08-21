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Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом - РИА Новости, 21.08.2024
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед населением за бронированным стеклом, кадры... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:56
2024-08-21T20:56
2024-08-21T20:56
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед населением за бронированным стеклом, кадры транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Иванишвили выступил на церемонии открытия избирательный кампании в городе Мцхета. Вместе с ним на сцене присутствовали другие лидеры правящей команды, в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе, однако они не использовали бронированное стекло на трибуне. Ранее в июле грузинская Служба госбезопасности Грузии сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
https://ria.ru/20240724/ivanishvili-1961806728.html
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в мире, грузия, украина, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Украина, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом
Глава "Грузинской мечты" Иванишвили выступил с трибуны за бронированным стеклом