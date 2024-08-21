https://ria.ru/20240821/ivanishvili--1967657641.html

Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом

Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом - РИА Новости, 21.08.2024

Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед населением за бронированным стеклом, кадры... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:56

2024-08-21T20:56

2024-08-21T20:56

в мире

грузия

украина

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/70/1563937066_0:13:3004:1702_1920x0_80_0_0_0e0675879fc6ba7f655aacbd25425562.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед населением за бронированным стеклом, кадры транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Иванишвили выступил на церемонии открытия избирательный кампании в городе Мцхета. Вместе с ним на сцене присутствовали другие лидеры правящей команды, в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе, однако они не использовали бронированное стекло на трибуне. Ранее в июле грузинская Служба госбезопасности Грузии сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.

https://ria.ru/20240724/ivanishvili-1961806728.html

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, украина, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе