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Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом - РИА Новости, 21.08.2024
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20:56 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/ivanishvili--1967657641.html
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом - РИА Новости, 21.08.2024
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед населением за бронированным стеклом, кадры... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:56
2024-08-21T20:56
в мире
грузия
украина
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед населением за бронированным стеклом, кадры транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире. Иванишвили выступил на церемонии открытия избирательный кампании в городе Мцхета. Вместе с ним на сцене присутствовали другие лидеры правящей команды, в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе, однако они не использовали бронированное стекло на трибуне. Ранее в июле грузинская Служба госбезопасности Грузии сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
https://ria.ru/20240724/ivanishvili-1961806728.html
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в мире, грузия, украина, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Украина, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом

Глава "Грузинской мечты" Иванишвили выступил с трибуны за бронированным стеклом

© Sputnik / Александр Имедашвили  | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Бидзина Иванишвили . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил на трибуне перед населением за бронированным стеклом, кадры транслировали грузинские телекомпании в прямом эфире.
Иванишвили выступил на церемонии открытия избирательный кампании в городе Мцхета. Вместе с ним на сцене присутствовали другие лидеры правящей команды, в том числе премьер-министр Ираклий Кобахидзе, однако они не использовали бронированное стекло на трибуне.
Ранее в июле грузинская Служба госбезопасности Грузии сообщила, что расследует дело о подготовке убийства Иванишвили. По данным спецслужбы, эту подготовку организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники.
Председатель и основатель правящей в Грузии партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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24 июля, 19:53
 
В миреГрузияУкраинаБидзина ИванишвилиИраклий Кобахидзе
 
 
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