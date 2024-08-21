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Источник назвал имя подозреваемого в ДТП с ребенком в Пермском крае - РИА Новости, 21.08.2024
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12:22 21.08.2024
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Источник назвал имя подозреваемого в ДТП с ребенком в Пермском крае
Источник назвал имя подозреваемого в ДТП с ребенком в Пермском крае - РИА Новости, 21.08.2024
Источник назвал имя подозреваемого в ДТП с ребенком в Пермском крае
Подозреваемым в ДТП в пермском Чусовом, в котором погиб ребенок, является бывший местный депутат Ильшат Хасянов, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:22
2024-08-21T12:22
происшествия
авто
чусовой
россия
чусовской район
единая россия
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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Подозреваемым в ДТП в пермском Чусовом, в котором погиб ребенок, является бывший местный депутат Ильшат Хасянов, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Да, к смертельному ДТП причастен бывший депутат Хасянов", - сказал собеседник. В понедельник в Чусовом под колесами машины погиб 10-летний ребенок. На фото с места ДТП виден легковой автомобиль синего цвета, перед ним лежит помятый детский велосипед. Позднее СУСК РФ возбудило на местного жителя дело по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения. По данным следствия, пьяный водитель в поселке Лямино допустил наезд на мальчика на велосипеде, ехавшего в попутном направлении по обочине. Ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи. На сайте избирательной комиссии указано, что 54-летний Хасянов проживает в поселке Лямино в Чусовском районе. Мужчина окончил профессиональное техническое училище № 93, потом работал директором в ООО "Урал". В 2013 и 2016 годах становился депутатом Думы Чусовского городского поселения (третьего и четвертого созывов). Первый раз он пошел на выборы самовыдвиженцем, второй - от партии "Единая Россия".
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происшествия, авто, чусовой, россия, чусовской район, единая россия
Происшествия, Авто, Чусовой, Россия, Чусовской район, Единая Россия
Источник назвал имя подозреваемого в ДТП с ребенком в Пермском крае

Подозреваемым в гибели ребенка в ДТП под Пермью оказался местный экс-депутат

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Подозреваемым в ДТП в пермском Чусовом, в котором погиб ребенок, является бывший местный депутат Ильшат Хасянов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Да, к смертельному ДТП причастен бывший депутат Хасянов", - сказал собеседник.
В понедельник в Чусовом под колесами машины погиб 10-летний ребенок. На фото с места ДТП виден легковой автомобиль синего цвета, перед ним лежит помятый детский велосипед. Позднее СУСК РФ возбудило на местного жителя дело по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения. По данным следствия, пьяный водитель в поселке Лямино допустил наезд на мальчика на велосипеде, ехавшего в попутном направлении по обочине. Ребенок скончался в машине скорой медицинской помощи.
На сайте избирательной комиссии указано, что 54-летний Хасянов проживает в поселке Лямино в Чусовском районе. Мужчина окончил профессиональное техническое училище № 93, потом работал директором в ООО "Урал". В 2013 и 2016 годах становился депутатом Думы Чусовского городского поселения (третьего и четвертого созывов). Первый раз он пошел на выборы самовыдвиженцем, второй - от партии "Единая Россия".
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ПроисшествияАвтоЧусовойРоссияЧусовской районЕдиная Россия
 
 
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