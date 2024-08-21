https://ria.ru/20240821/iran-1967552805.html

Иран опроверг заявления США о наличии у Тегерана ядерного оружия

Иран опроверг заявления США о наличии у Тегерана ядерного оружия - РИА Новости, 21.08.2024

Иран опроверг заявления США о наличии у Тегерана ядерного оружия

Иранская сторона придерживается концепции мирного развития атомной энергии, ядерное оружие отсутствует в оборонной доктрине, все заявления Вашингтона об... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:17

2024-08-21T14:17

2024-08-21T14:17

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ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Иранская сторона придерживается концепции мирного развития атомной энергии, ядерное оружие отсутствует в оборонной доктрине, все заявления Вашингтона об обратном безосновательны и являются частью американской предвыборной кампании, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Ранее председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в интервью телеканалу CBS News заявил о том, что Иран может к концу 2024 года объявить о наличии у него ядерного оружия. "Доктрина Ирана заключаются в мирном использовании ядерной энергии в соответствии с потребностями и планами развития страны, а также на основании международных соглашений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Ядерного оружия никогда не было и нет в оборонной доктрине Ирана", - заявил Канаани. Он отметил, что такие заявления американской стороны безосновательны и являются не более чем частью их кампании перед президентскими выборами. Ранее новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций. В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.

https://ria.ru/20240820/iran-1967212196.html

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в мире, иран, сша