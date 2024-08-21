Иран опроверг заявления США о наличии у Тегерана ядерного оружия
МИД Ирана: ядерное оружие отсутствует в оборонной доктрине страны
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Иранская сторона придерживается концепции мирного развития атомной энергии, ядерное оружие отсутствует в оборонной доктрине, все заявления Вашингтона об обратном безосновательны и являются частью американской предвыборной кампании, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Ранее председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер в интервью телеканалу CBS News заявил о том, что Иран может к концу 2024 года объявить о наличии у него ядерного оружия.
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"Доктрина Ирана заключаются в мирном использовании ядерной энергии в соответствии с потребностями и планами развития страны, а также на основании международных соглашений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Ядерного оружия никогда не было и нет в оборонной доктрине Ирана", - заявил Канаани.
Он отметил, что такие заявления американской стороны безосновательны и являются не более чем частью их кампании перед президентскими выборами.
Ранее новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что оборонная доктрина Ирана не подразумевает и не содержит положений о ядерном оружии, в связи с этим США должны скорректировать свою политику в отношении исламской республики.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
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