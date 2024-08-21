https://ria.ru/20240821/investproekty-1967492419.html

Одиннадцать инвестпроектов в сфере АПК реализуют в Ярославской области

Одиннадцать инвестпроектов в сфере АПК реализуют в Ярославской области - РИА Новости, 21.08.2024

Одиннадцать инвестпроектов в сфере АПК реализуют в Ярославской области

Одиннадцать инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) реализуют в Ярославской области, общий объем инвестиций составит почти 12 миллиардов... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:51

2024-08-21T10:51

2024-08-21T10:51

ярославская область

дмитрий фомин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Одиннадцать инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) реализуют в Ярославской области, общий объем инвестиций составит почти 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "На территории региона в настоящее время при поддержке правительства области реализуются 11 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в которые по итогам завершения проектов составит 11,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. В частности, по данным областного правительства, будет проведена работа по расширению ассортимента продукции предприятия "Ярпиво", а на кофе-цикорном комбинате откроют новый цех по переработке растительного сырья. "В рамках Петербургского международного экономического форума-2024 при непосредственном участии губернатора Ярославской области Михаила Евраева было заключено три инвестиционных соглашения в сфере агропромышленного комплекса", – отметил министр АПК и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин. В числе 11 инвестпроектов, по данным Фомина, также проект "Агроагрегатор", реализуемый правительством региона совместно с компанией "Х5 Групп". В роли агрегатора выступает ООО "Красный маяк". Данный проект, пояснил региональный министр, включает в себя сбор продукции, производимой фермерами Ярославской области, переработку, сортировку и поставку в распределительный центр торговой компании "Пятерочка". В настоящее время реализуется продукция пяти фермерских хозяйств, в новом сезоне правительством области планируется значительное расширение объема и ассортимента поставляемой продукции, а также привлечение к поставкам около 20 фермерских хозяйств. Кроме того, рассматривается вопрос агрегации мясной продукции.

https://ria.ru/20240820/razvitie-1967256098.html

https://ria.ru/20240816/uslugi-1966558294.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий фомин