https://ria.ru/20240821/inflyatsiya-1967641231.html

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России - РИА Новости, 21.08.2024

Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России

Инфляция в России на 19 августа в годовом выражении составила 9,04% против 9,07% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:09

2024-08-21T19:09

2024-08-21T19:09

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 19 августа в годовом выражении составила 9,04% против 9,07% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров цены не изменились, а дефляция на плодоовощную продукцию ускорилась - на фоне снижения цен на овощи "борщевого набора". По оценке министерства, в сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,14%, на услуги - снизились на 0,07%. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.

https://ria.ru/20240821/pensii-1967443834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)