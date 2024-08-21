Рейтинг@Mail.ru
Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/indiya-1967447685.html
Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт
Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024
Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт
Имеющая большую потребность в нефти Индия могла бы покупать ее у арабских стран, расположенных ближе, но покупает у России, где выгоднее, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:23
2024-08-21T03:23
цены на нефть
индия
россия
китай
генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Имеющая большую потребность в нефти Индия могла бы покупать ее у арабских стран, расположенных ближе, но покупает у России, где выгоднее, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его словам, российская нефть сегодня "рекой течет" в Китай и Индию, и потребности этих двух азиатских гигантов в нефти огромны. При этом расчеты в торговле нефтью с китайцами, индийцами и турками уже идут без использования доллара. "Со всеми ими мы рассчитываемся в национальных валютах: юанях, рупиях, лирах. Думаю, на 80% свою нефть мы продаем уже за национальные валюты", - добавил собеседник. "Своей нефти у них (у Индии - ред.) нет. Поэтому они, естественно, заинтересованы в том, чтобы нефть покупать постоянно. Им все равно, у кого. Можно и у арабов, они ближе. Но у арабов нефть дороже, порядка 80 долларов, а то и более за "бочку", - сказал Шмаль. Российская же нефть, по его словам, стоит около 65-70 долларов за баррель - скидка на нее сохраняется, но сама цена все равно выше потолка, который недружественные страны установили на уроне 60 долларов. При этом критическая цена для российской экономики - 10 долларов за баррель, считает Шмаль. Федеральный бюджет РФ сверстан из исходя из средней цены нефти в 71,3 доллара в 2024 году, 70,1 доллара - в 2025 году и 70 долларов в 2026-м. "Такое, кстати, уже бывало в 1970-е годы, во время знаменитого мирового энергетического кризиса, когда цена за "бочку" нефти упала даже ниже 10 долларов. Разные были варианты в истории, и ничего, мы же не умерли", - отметил он.
https://ria.ru/20240821/neft-1967439253.html
https://ria.ru/20240709/neft-1958615460.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, индия, россия, китай, генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии), в мире
Цены на нефть, Индия, Россия, Китай, Генадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России), В мире
Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт

Эксперт Шмаль: Индия может покупать нефть у арабских стран, но покупает у России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Имеющая большую потребность в нефти Индия могла бы покупать ее у арабских стран, расположенных ближе, но покупает у России, где выгоднее, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.
По его словам, российская нефть сегодня "рекой течет" в Китай и Индию, и потребности этих двух азиатских гигантов в нефти огромны. При этом расчеты в торговле нефтью с китайцами, индийцами и турками уже идут без использования доллара. "Со всеми ими мы рассчитываемся в национальных валютах: юанях, рупиях, лирах. Думаю, на 80% свою нефть мы продаем уже за национальные валюты", - добавил собеседник.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Запад сидит на нефтяной игле, заявил эксперт
00:33
"Своей нефти у них (у Индии - ред.) нет. Поэтому они, естественно, заинтересованы в том, чтобы нефть покупать постоянно. Им все равно, у кого. Можно и у арабов, они ближе. Но у арабов нефть дороже, порядка 80 долларов, а то и более за "бочку", - сказал Шмаль.
Российская же нефть, по его словам, стоит около 65-70 долларов за баррель - скидка на нее сохраняется, но сама цена все равно выше потолка, который недружественные страны установили на уроне 60 долларов. При этом критическая цена для российской экономики - 10 долларов за баррель, считает Шмаль. Федеральный бюджет РФ сверстан из исходя из средней цены нефти в 71,3 доллара в 2024 году, 70,1 доллара - в 2025 году и 70 долларов в 2026-м.
"Такое, кстати, уже бывало в 1970-е годы, во время знаменитого мирового энергетического кризиса, когда цена за "бочку" нефти упала даже ниже 10 долларов. Разные были варианты в истории, и ничего, мы же не умерли", - отметил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Новак оценил рост поставок нефти из России в Индию
9 июля, 20:26
 
Цены на нефтьИндияРоссияКитайГенадий Шмаль (президент Союза нефтегазопромышленников России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала