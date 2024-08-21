https://ria.ru/20240821/indiya-1967447685.html

Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт

Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт - РИА Новости, 21.08.2024

Индии выгоднее покупать нефть у России, заявил эксперт

Имеющая большую потребность в нефти Индия могла бы покупать ее у арабских стран, расположенных ближе, но покупает у России, где выгоднее, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:23

2024-08-21T03:23

2024-08-21T03:23

цены на нефть

индия

россия

китай

генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии)

в мире

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Имеющая большую потребность в нефти Индия могла бы покупать ее у арабских стран, расположенных ближе, но покупает у России, где выгоднее, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его словам, российская нефть сегодня "рекой течет" в Китай и Индию, и потребности этих двух азиатских гигантов в нефти огромны. При этом расчеты в торговле нефтью с китайцами, индийцами и турками уже идут без использования доллара. "Со всеми ими мы рассчитываемся в национальных валютах: юанях, рупиях, лирах. Думаю, на 80% свою нефть мы продаем уже за национальные валюты", - добавил собеседник. "Своей нефти у них (у Индии - ред.) нет. Поэтому они, естественно, заинтересованы в том, чтобы нефть покупать постоянно. Им все равно, у кого. Можно и у арабов, они ближе. Но у арабов нефть дороже, порядка 80 долларов, а то и более за "бочку", - сказал Шмаль. Российская же нефть, по его словам, стоит около 65-70 долларов за баррель - скидка на нее сохраняется, но сама цена все равно выше потолка, который недружественные страны установили на уроне 60 долларов. При этом критическая цена для российской экономики - 10 долларов за баррель, считает Шмаль. Федеральный бюджет РФ сверстан из исходя из средней цены нефти в 71,3 доллара в 2024 году, 70,1 доллара - в 2025 году и 70 долларов в 2026-м. "Такое, кстати, уже бывало в 1970-е годы, во время знаменитого мирового энергетического кризиса, когда цена за "бочку" нефти упала даже ниже 10 долларов. Разные были варианты в истории, и ничего, мы же не умерли", - отметил он.

https://ria.ru/20240821/neft-1967439253.html

https://ria.ru/20240709/neft-1958615460.html

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цены на нефть, индия, россия, китай, генадий шмаль (президент союза нефтегазопромышленников россии), в мире