https://ria.ru/20240821/himars-1967672710.html

В США отказались признать использование HIMARS ВСУ в Курской области

В США отказались признать использование HIMARS ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

В США отказались признать использование HIMARS ВСУ в Курской области

США отказываются признавать, что ВСУ в ходе нападения на Курскую область перемещали в регион переданные Украине HIMARS, Киев заверяет, что использует оружие, в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:00

2024-08-21T23:00

2024-08-21T23:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

владимир путин

джо байден

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США отказываются признавать, что ВСУ в ходе нападения на Курскую область перемещали в регион переданные Украине HIMARS, Киев заверяет, что использует оружие, в том числе ATACMS, только в установленных рамках, заявил РИА Новости американский военный чиновник. "Мы не видели, чтобы они (установки HIMARS - ред.) перемещались в Курск (Курскую область - ред.) или внутрь России. Насколько мы можем говорить, украинские HIMARS размещены на Украине. В мае мы дали разрешение использовать предоставленное США оружие, за исключением ATACMS, чтобы защищаться против сил РФ к северу от границы. Украина говорит, что это и делает", - сообщил чиновник. В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории. Отвечая на вопрос о возможности применения ВСУ другого американского оружия в Курской области, представители властей США отмечают, что их позиция не изменилась, отказываясь заявить о прямом запрете или признать разрешение. Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям на территории РФ, представляющим угрозу району Харькова, сообщал РИА Новости представитель госдепартамента. Минобороны РФ отмечало ранее, что системы HIMARS используются для ударов в ходе террористического нападения ВСУ на Курскую область. По данным российского военного ведомства на среду, за время ведения боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли три установки HIMARS. В минувшую пятницу сообщалось, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен в результате удара ВСУ. По данным МИД РФ, для этого ВСУ впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS. При обстреле погибли двое волонтеров "Народного фронта", занятых эвакуацией людей, еще один получил ранения. Также на территории Курской области неоднократно фиксировалось применение ВСУ другой военной техники американского производства, ее активно уничтожают ВС РФ. Так, в составе колонны, принадлежавшей 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и полностью уничтоженной бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ на минувшей неделе, имелись американские бронеавтомобили HMMWV ("Хаммер"), тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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россия, курская область, сша, владимир путин, джо байден, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире