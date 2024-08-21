https://ria.ru/20240821/himars--1967669463.html

В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области

В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

В ВСУ признали применение HIMARS по понтонным мостам в Курской области

Силы специальных операций ВСУ сообщили в среду, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:28

2024-08-21T22:28

2024-08-21T22:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

жозеп боррель

мария захарова

украина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Силы специальных операций ВСУ сообщили в среду, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. Ранее в среду американский военный чиновник, отвечая на вопрос РИА новости, отказался признавать, что ВСУ в ходе нападения на Курскую область перемещали в регион переданные Украине HIMARS. Он также напомнил о заверениях Киева, что всё американское оружие якобы используется ВСУ только в установленных США рамках. На опубликованных в Telegram-канале сил спецопераций операций (ССО) ВСУ кадрах видно нанесение нескольких ударов по понтонным мостам российской армии на реке в Курской области. "На видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня Хаймарсов (HIMARS - ред.) по мостам и понтонным переправам", - говорится в сообщении, сопровождающем видео. Ранее в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может "способствовать миротворческим усилиям", а также обещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и минобороны Евросоюза наращивание поддержки Украины на фоне нападения ВСУ на Курскую область. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что нападение ВСУ на Курскую область России происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия. Минобороны РФ отмечало ранее, что системы HIMARS используются для ударов в ходе террористического нападения ВСУ на Курскую область. По данным российского военного ведомства на среду, за время ведения боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли три установки HIMARS. В минувшую пятницу сообщалось, что автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области разрушен в результате удара ВСУ. По данным МИД РФ, для этого ВСУ впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS. При обстреле погибли двое волонтеров "Народного фронта", занятых эвакуацией людей, еще один получил ранения. Также на территории Курской области неоднократно фиксировалось применение ВСУ другой военной техники американского производства, ее активно уничтожают ВС РФ. Так, в составе колонны, принадлежавшей 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и полностью уничтоженной бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ на минувшей неделе, имелись американские бронеавтомобили HMMWV ("Хаммер"), тяжелые бронемашины Cougar и БТР Stryker. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240820/zelenskiy-1967287407.html

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вооруженные силы украины, владимир путин, жозеп боррель, мария захарова, украина, россия, евросоюз, курская область, в мире