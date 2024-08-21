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В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис - РИА Новости, 21.08.2024
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19:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/harris-1967639851.html
В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис
В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис - РИА Новости, 21.08.2024
В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис
Предстоящая в четверг программная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис будет сфокусирована на мерах по решению проблем... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:01
2024-08-21T19:01
в мире
сша
чикаго
северная каролина
камала харрис
тим уолц
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Предстоящая в четверг программная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис будет сфокусирована на мерах по решению проблем американских граждан, в том числе экономического характера, заявил РИА Новости директор по коммуникациям предвыборного штаба политика-демократа Майкл Тайлер, отказавшись комментировать возможные нововведения в части внешней политики. "Я не готов анонсировать что-либо конкретное, касающееся положений внешней политики, в ее речи", - сказал Тайлер на полях проходящего в эти дни в Чикаго общенационального съезда Демократической партии США. При этом он добавил, что и Харрис, и ее соратник Тим Уолц, избранный на роль ее кандидата в вице-президенты, намерены в своих речах сделать акцент на "дальнейшем развитии страны и уровня жизни граждан США". "Хотел бы напомнить, что недавние выступления вице-президента Харрис, в том числе в Северной Каролине, были сфокусированы на снижении стоимости и продуктов, жилья, строительстве новых домов и налоговых преобразованиях. В своей новой речи она также намерена более детально изложить пункты своей предвыборной программы", - рассказал представитель штаба Харрис. Накануне вечером Камала Харрис по итогам церемониального голосования была утверждена кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах от Демократической партии США. Ожидается, что в ходе выступления 22 августа на съезде в Чикаго она даст свое официальное согласие на выдвижение. Сами выборы при этом пройдут 5 ноября. Соперником Харрис от Республиканской партии уже утвержден экс-президент Дональд Трамп, его кандидат в вице-президенты - сенатор Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, сша, чикаго, северная каролина, камала харрис, тим уолц, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Северная Каролина, Камала Харрис, Тим Уолц, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис

Предвыборный штаб: Харрис в программной речи затронет экономические проблемы

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Предстоящая в четверг программная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис будет сфокусирована на мерах по решению проблем американских граждан, в том числе экономического характера, заявил РИА Новости директор по коммуникациям предвыборного штаба политика-демократа Майкл Тайлер, отказавшись комментировать возможные нововведения в части внешней политики.
"Я не готов анонсировать что-либо конкретное, касающееся положений внешней политики, в ее речи", - сказал Тайлер на полях проходящего в эти дни в Чикаго общенационального съезда Демократической партии США.
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При этом он добавил, что и Харрис, и ее соратник Тим Уолц, избранный на роль ее кандидата в вице-президенты, намерены в своих речах сделать акцент на "дальнейшем развитии страны и уровня жизни граждан США".
"Хотел бы напомнить, что недавние выступления вице-президента Харрис, в том числе в Северной Каролине, были сфокусированы на снижении стоимости и продуктов, жилья, строительстве новых домов и налоговых преобразованиях. В своей новой речи она также намерена более детально изложить пункты своей предвыборной программы", - рассказал представитель штаба Харрис.
Накануне вечером Камала Харрис по итогам церемониального голосования была утверждена кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах от Демократической партии США. Ожидается, что в ходе выступления 22 августа на съезде в Чикаго она даст свое официальное согласие на выдвижение. Сами выборы при этом пройдут 5 ноября. Соперником Харрис от Республиканской партии уже утвержден экс-президент Дональд Трамп, его кандидат в вице-президенты - сенатор Джей-Ди Вэнс.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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