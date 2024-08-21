https://ria.ru/20240821/harris-1967639851.html

В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис

В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис - РИА Новости, 21.08.2024

В предвыборном штабе раскрыли содержание программной речи Харрис

Предстоящая в четверг программная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис будет сфокусирована на мерах по решению проблем... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:01

2024-08-21T19:01

2024-08-21T19:01

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сша

чикаго

северная каролина

камала харрис

тим уолц

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Предстоящая в четверг программная речь кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис будет сфокусирована на мерах по решению проблем американских граждан, в том числе экономического характера, заявил РИА Новости директор по коммуникациям предвыборного штаба политика-демократа Майкл Тайлер, отказавшись комментировать возможные нововведения в части внешней политики. "Я не готов анонсировать что-либо конкретное, касающееся положений внешней политики, в ее речи", - сказал Тайлер на полях проходящего в эти дни в Чикаго общенационального съезда Демократической партии США. При этом он добавил, что и Харрис, и ее соратник Тим Уолц, избранный на роль ее кандидата в вице-президенты, намерены в своих речах сделать акцент на "дальнейшем развитии страны и уровня жизни граждан США". "Хотел бы напомнить, что недавние выступления вице-президента Харрис, в том числе в Северной Каролине, были сфокусированы на снижении стоимости и продуктов, жилья, строительстве новых домов и налоговых преобразованиях. В своей новой речи она также намерена более детально изложить пункты своей предвыборной программы", - рассказал представитель штаба Харрис. Накануне вечером Камала Харрис по итогам церемониального голосования была утверждена кандидатом на высший государственный пост на предстоящих выборах от Демократической партии США. Ожидается, что в ходе выступления 22 августа на съезде в Чикаго она даст свое официальное согласие на выдвижение. Сами выборы при этом пройдут 5 ноября. Соперником Харрис от Республиканской партии уже утвержден экс-президент Дональд Трамп, его кандидат в вице-президенты - сенатор Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240821/kharris-1967637793.html

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чикаго

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в мире, сша, чикаго, северная каролина, камала харрис, тим уолц, дональд трамп, выборы президента сша — 2024