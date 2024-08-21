https://ria.ru/20240821/gruziya-1967673993.html

Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом

Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом - РИА Новости, 21.08.2024

Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:15

2024-08-21T23:15

2024-08-21T23:15

михаил саакашвили

грузия

в мире

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский процесс для оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на выборах, партия "Единое национальное движение" будет объявлена неконституционной. "Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет правильный приговор этому единству, не имеющих родины, иностранной агентуры, готовой подписаться на все антигосударственные задания", - заявил Иванишвили на церемонии открытия предвыборной кампании.

https://ria.ru/20240821/ivanishvili--1967657641.html

грузия

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михаил саакашвили, грузия, в мире, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение