Рейтинг@Mail.ru
Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/gruziya-1967673993.html
Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом
Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом - РИА Новости, 21.08.2024
Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом
Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:15
2024-08-21T23:15
михаил саакашвили
грузия
в мире
бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
единое национальное движение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92140/50/921405026_0:39:2723:1570_1920x0_80_0_0_b6d3a8716674bc12523da3bfb9702aec.jpg
ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский процесс для оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на выборах, партия "Единое национальное движение" будет объявлена неконституционной. "Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет правильный приговор этому единству, не имеющих родины, иностранной агентуры, готовой подписаться на все антигосударственные задания", - заявил Иванишвили на церемонии открытия предвыборной кампании.
https://ria.ru/20240821/ivanishvili--1967657641.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92140/50/921405026_0:0:2397:1797_1920x0_80_0_0_b8b716dcbdb430c1870725e2cf40817b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил саакашвили, грузия, в мире, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, единое национальное движение
Михаил Саакашвили, Грузия, В мире, Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Единое национальное движение
Глава "Грузинской мечты" пригрозил партии Саакашвили Нюрнбергским процессом

Глава "Грузинской мечты" обещал устроить партии Саакашвили Нюрнбергский процесс

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Бидзина Иванишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский процесс для оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на выборах, партия "Единое национальное движение" будет объявлена неконституционной.
"Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет правильный приговор этому единству, не имеющих родины, иностранной агентуры, готовой подписаться на все антигосударственные задания", - заявил Иванишвили на церемонии открытия предвыборной кампании.
Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Основатель "Грузинской мечты" выступил с трибуны за бронированным стеклом
Вчера, 20:56
 
Михаил СаакашвилиГрузияВ миреБидзина ИванишвилиИраклий КобахидзеЕдиное национальное движение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала