https://ria.ru/20240821/gosduma-1967594254.html

В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия

В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия - РИА Новости, 21.08.2024

В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия

Депутаты Госдумы от "Новых Людей" направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой законопроект,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:27

2024-08-21T16:27

2024-08-21T16:27

общество

михаил мишустин

ирина подносова

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых Людей" направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой законопроект, которым предлагается считать смягчающим обстоятельством преступление, совершенное жертвой домашнего насилия при защите против агрессора, копия документов есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона… предлагается считать смягчающим обстоятельством совершение преступления в результате применения к виновному семейно-бытового насилия, выраженного в умышленном деянии, причиняющем или содержащем угрозу причинения физического и (или) психического страдания, при назначении наказания", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В законопроекте отмечается, что осужденные за насильственные преступления жертвы домашнего насилия на протяжении многих лет терпели угрозы, побои и унижения от своих партнеров. И многие преступления, по словам авторов, совершенные жертвами домашнего насилия, происходят в контексте самозащиты. "Если жертва, защищаясь от агрессора, совершает преступление, необходимо учитывать, что действия были направлены на спасение собственной жизни и здоровья, а не на умышленное причинение вреда. Учитывая обстоятельства жизни жертв домашнего насилия, применение строгих наказаний к ним без учета указанного смягчающего обстоятельства противоречит принципу справедливости определения наказания", - уточняют авторы. По их мнению, реализация данной инициативы позволит более справедливо оценить степень вины и ответственности жертвы домашнего насилия за совершенное преступление, учитывая ее психологическое состояние и жизненные обстоятельства, которые привели к преступлению.

https://ria.ru/20240612/zakon-1952310684.html

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общество, михаил мишустин, ирина подносова