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В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия - РИА Новости, 21.08.2024
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16:27 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/gosduma-1967594254.html
В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия
В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия - РИА Новости, 21.08.2024
В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия
Депутаты Госдумы от "Новых Людей" направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой законопроект,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:27
2024-08-21T16:27
общество
михаил мишустин
ирина подносова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых Людей" направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой законопроект, которым предлагается считать смягчающим обстоятельством преступление, совершенное жертвой домашнего насилия при защите против агрессора, копия документов есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона… предлагается считать смягчающим обстоятельством совершение преступления в результате применения к виновному семейно-бытового насилия, выраженного в умышленном деянии, причиняющем или содержащем угрозу причинения физического и (или) психического страдания, при назначении наказания", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В законопроекте отмечается, что осужденные за насильственные преступления жертвы домашнего насилия на протяжении многих лет терпели угрозы, побои и унижения от своих партнеров. И многие преступления, по словам авторов, совершенные жертвами домашнего насилия, происходят в контексте самозащиты. "Если жертва, защищаясь от агрессора, совершает преступление, необходимо учитывать, что действия были направлены на спасение собственной жизни и здоровья, а не на умышленное причинение вреда. Учитывая обстоятельства жизни жертв домашнего насилия, применение строгих наказаний к ним без учета указанного смягчающего обстоятельства противоречит принципу справедливости определения наказания", - уточняют авторы. По их мнению, реализация данной инициативы позволит более справедливо оценить степень вины и ответственности жертвы домашнего насилия за совершенное преступление, учитывая ее психологическое состояние и жизненные обстоятельства, которые привели к преступлению.
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общество, михаил мишустин, ирина подносова
Общество, Михаил Мишустин, Ирина Подносова
В ГД предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия

В ГД предложили смягчить наказания за совершение преступления жертвой насилия

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых Людей" направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой законопроект, которым предлагается считать смягчающим обстоятельством преступление, совершенное жертвой домашнего насилия при защите против агрессора, копия документов есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Проектом федерального закона… предлагается считать смягчающим обстоятельством совершение преступления в результате применения к виновному семейно-бытового насилия, выраженного в умышленном деянии, причиняющем или содержащем угрозу причинения физического и (или) психического страдания, при назначении наказания", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В законопроекте отмечается, что осужденные за насильственные преступления жертвы домашнего насилия на протяжении многих лет терпели угрозы, побои и унижения от своих партнеров. И многие преступления, по словам авторов, совершенные жертвами домашнего насилия, происходят в контексте самозащиты.
"Если жертва, защищаясь от агрессора, совершает преступление, необходимо учитывать, что действия были направлены на спасение собственной жизни и здоровья, а не на умышленное причинение вреда. Учитывая обстоятельства жизни жертв домашнего насилия, применение строгих наказаний к ним без учета указанного смягчающего обстоятельства противоречит принципу справедливости определения наказания", - уточняют авторы.
По их мнению, реализация данной инициативы позволит более справедливо оценить степень вины и ответственности жертвы домашнего насилия за совершенное преступление, учитывая ее психологическое состояние и жизненные обстоятельства, которые привели к преступлению.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В правительство направили пакет законопроектов о домашнем насилии
12 июня, 04:29
 
ОбществоМихаил МишустинИрина Подносова
 
 
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