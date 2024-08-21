https://ria.ru/20240821/gosduma-1967486907.html

В Госдуму внесли проект о компенсации стоимости ОСАГО для инвалидов

В Госдуму внесли проект о компенсации стоимости ОСАГО для инвалидов - РИА Новости, 21.08.2024

В Госдуму внесли проект о компенсации стоимости ОСАГО для инвалидов

Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы и... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:37

2024-08-21T10:37

2024-08-21T10:37

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы и детей-инвалидов или их законных представителей, которые имеют транспортные средства в соответствии с медицинскими показателями, документ доступен в думской электронной базе. "Инвалидам I группы (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 100 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования, инвалидам II и III групп, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям - в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования в порядке, определяемом правительством Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такую меру необходимо установить для смягчения финансового бремени, учитывая наибольшую значимость транспортного средства для обеспечения жизнедеятельности инвалидов I группы и детей-инвалидов, которые нуждаются в транспортных средствах по медицинским показаниям, а также рост стоимости ОСАГО.

https://ria.ru/20231107/gd-1907908324.html

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общество, лдпр, госдума рф, осаго