В Госдуму внесли проект о компенсации стоимости ОСАГО для инвалидов
ЛДПР предложила полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается полностью компенсировать стоимость ОСАГО для инвалидов I группы и детей-инвалидов или их законных представителей, которые имеют транспортные средства в соответствии с медицинскими показателями, документ доступен в думской электронной базе.
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"Инвалидам I группы (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 100 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования, инвалидам II и III групп, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям - в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования в порядке, определяемом правительством Российской Федерации", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такую меру необходимо установить для смягчения финансового бремени, учитывая наибольшую значимость транспортного средства для обеспечения жизнедеятельности инвалидов I группы и детей-инвалидов, которые нуждаются в транспортных средствах по медицинским показаниям, а также рост стоимости ОСАГО.
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