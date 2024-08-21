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ВСУ повредили здание детского сада в Горловке - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/gorlovka-1967655269.html
ВСУ повредили здание детского сада в Горловке
ВСУ повредили здание детского сада в Горловке - РИА Новости, 21.08.2024
ВСУ повредили здание детского сада в Горловке
Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, кроме того повреждения получил многоквартирный жилой РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:38
2024-08-21T20:38
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, кроме того повреждения получил многоквартирный жилой дом, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Последствия обстрела ... со стороны украинских террористов. Повреждены здание детского сада и многоквартирный дом", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 19.10 выпустили два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по этому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240820/gorlovka-1967261934.html
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донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ повредили здание детского сада в Горловке

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждено здание детсада

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела детского сада в Горловке со стороны ВСУ
Последствия обстрела детского сада в Горловке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела детского сада в Горловке со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, кроме того повреждения получил многоквартирный жилой дом, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Последствия обстрела ... со стороны украинских террористов. Повреждены здание детского сада и многоквартирный дом", - говорится в сообщении мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 19.10 выпустили два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по этому району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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