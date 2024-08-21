https://ria.ru/20240821/gorlovka-1967655269.html

ВСУ повредили здание детского сада в Горловке

ВСУ повредили здание детского сада в Горловке - РИА Новости, 21.08.2024

ВСУ повредили здание детского сада в Горловке

Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, кроме того повреждения получил многоквартирный жилой РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:38

2024-08-21T20:38

2024-08-21T20:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Здание детского сада получило повреждения в результате обстрела центра Горловки в ДНР украинскими войсками, кроме того повреждения получил многоквартирный жилой дом, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Последствия обстрела ... со стороны украинских террористов. Повреждены здание детского сада и многоквартирный дом", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 19.10 выпустили два "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по этому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240820/gorlovka-1967261934.html

донецкая народная республика

горловка

россия

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донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия