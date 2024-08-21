https://ria.ru/20240821/gorlovka-1967511423.html

В Горловке умер мирный житель, раненный при атаке украинского беспилотника

В Горловке умер мирный житель, раненный при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 21.08.2024

В Горловке умер мирный житель, раненный при атаке украинского беспилотника

Мирный житель, раненный накануне вечером в результате атаки украинского беспилотника в Горловке, скончался от полученных ран, сообщил мэр этого города в ДНР... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:49

2024-08-21T11:49

2024-08-21T11:49

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Мирный житель, раненный накануне вечером в результате атаки украинского беспилотника в Горловке, скончался от полученных ран, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "Мирный горловчанин, раненный в результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины по улице Минина и Пожарского, скончался. Медики боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Приходько. Во вторник мэр сообщал, что ранения получили двое жителей Горловки - еще один в районе станции Никитовка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия