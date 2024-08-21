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В РПЦЗ рассказали о жестоких гонениях на христиан на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
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Религия
 
22:16 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/goneniya-1967668230.html
В РПЦЗ рассказали о жестоких гонениях на христиан на Украине
В РПЦЗ рассказали о жестоких гонениях на христиан на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
В РПЦЗ рассказали о жестоких гонениях на христиан на Украине
Каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) переживает сейчас самые серьезные гонения, которые выпадали на долю христиан с первых веков нашей эры, заявил РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:16
2024-08-21T22:16
религия
украина
вашингтон (штат)
германия
русская православная церковь
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости (Дмитрий Злодорев). Каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) переживает сейчас самые серьезные гонения, которые выпадали на долю христиан с первых веков нашей эры, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт). "Поведение нынешнего украинского правительства напоминает нам только гонения на христиан в первые века. Это самые жестокие гонения с тех пор", - сказал митрополит Марк. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую Православную Церковь (УПЦ) – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. В свою очередь, глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что законопроект не соответствует нескольким фундаментальным статьям конституции Украины. Митрополит Марк, родившийся в нацистской Германии во время Второй мировой войны, сравнил поведение нынешних властей Украины с тем, что делал Гитлер. "Мы видим то же самое в диктатуре на Украине. Все возвращается к тому же, и это большая трагедия для народа", - сказал он. Владыка выразил уверенность в том, что Церковь выживет при любых обстоятельствах. Однако, по его словам, это очень серьезная трагедия для верующих. "Это попытка создать видимость легитимности и принять закон против церкви, чего никогда не делалось ни в одной цивилизованной стране", - сказал он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
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украина, вашингтон (штат), германия, русская православная церковь, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Вашингтон (штат), Германия, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦЗ рассказали о жестоких гонениях на христиан на Украине

РПЦЗ: УПЦ сегодня переживает самые жестокие гонения с первых веков христианства

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости (Дмитрий Злодорев). Каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) переживает сейчас самые серьезные гонения, которые выпадали на долю христиан с первых веков нашей эры, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт).
"Поведение нынешнего украинского правительства напоминает нам только гонения на христиан в первые века. Это самые жестокие гонения с тех пор", - сказал митрополит Марк.
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры
Вчера, 08:00
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить Украинскую Православную Церковь (УПЦ) – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
В свою очередь, глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что законопроект не соответствует нескольким фундаментальным статьям конституции Украины.
Митрополит Марк, родившийся в нацистской Германии во время Второй мировой войны, сравнил поведение нынешних властей Украины с тем, что делал Гитлер. "Мы видим то же самое в диктатуре на Украине. Все возвращается к тому же, и это большая трагедия для народа", - сказал он.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
На Украине создают базу для тотальной ликвидации УПЦ, заявил Легойда
20 августа, 15:58
Владыка выразил уверенность в том, что Церковь выживет при любых обстоятельствах. Однако, по его словам, это очень серьезная трагедия для верующих.
"Это попытка создать видимость легитимности и принять закон против церкви, чего никогда не делалось ни в одной цивилизованной стране", - сказал он.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Принятый Радой закон о запрете УПЦ приведет к насилию, заявил Легойда
20 августа, 16:15
 
РелигияУкраинаВашингтон (штат)ГерманияРусская православная церковьУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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