https://ria.ru/20240821/golosovanie-1967533215.html
В Курской области организуют голосование на выборах для эвакуированных
В Курской области организуют голосование на выборах для эвакуированных - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области организуют голосование на выборах для эвакуированных
Голосование на выборах губернатора в Курской области будет организовано в том числе для тех граждан, которые были эвакуированы, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:07
2024-08-21T13:07
2024-08-21T13:33
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора в Курской области будет организовано в том числе для тех граждан, которые были эвакуированы, сообщил журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Что касается выборов губернатора, высшего должностного лица Курской области, то они идут в штатном режиме, никакого отложения и тем более переноса нет, поэтому голосование будет организовано, в том числе для граждан, которые эвакуированы с территории Курской области и находятся в других регионах РФ , пунктах временного пребывания или у родственников", - заявил Булаев. Для них будут организованы специальные участки, на которых они смогут выразить свою позицию, уточнил он. Согласно информации, опубликованной на сайте избирательной комиссии Курской области, в регионе планируется проведение двадцати шести избирательных кампаний в Единый день голосования, среди которых выборы губернатора области. Ранее в избиркоме Курской области сообщили, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5 сентября. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240821/tsik-1967524273.html
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РИА Новости
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политика, курская область, россия, абакан, николай булаев, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Абакан, Николай Булаев, Госдума РФ
В Курской области организуют голосование на выборах для эвакуированных
Булаев: для эвакуированных из Курской области организуют спецучастки на выборах
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора в Курской области будет организовано в том числе для тех граждан, которые были эвакуированы, сообщил журналистам зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"Что касается выборов губернатора, высшего должностного лица Курской области, то они идут в штатном режиме, никакого отложения и тем более переноса нет, поэтому голосование будет организовано, в том числе для граждан, которые эвакуированы с территории Курской области и находятся в других регионах РФ , пунктах временного пребывания или у родственников", - заявил Булаев.
Для них будут организованы специальные участки, на которых они смогут выразить свою позицию, уточнил он.
Согласно информации, опубликованной на сайте избирательной комиссии Курской области, в регионе планируется проведение двадцати шести избирательных кампаний в Единый день голосования, среди которых выборы губернатора области.
Ранее в избиркоме Курской области сообщили, что жители региона в целях безопасности смогут досрочно проголосовать на выборах губернатора с 28 августа по 5 сентября.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.