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В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/germaniya-1967599358.html
В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области
В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области
Официальный представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц отказался комментировать вопрос о том, идут ли поставки запчастей от немецких компаний для... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:45
2024-08-21T16:45
специальная военная операция на украине
курская область
россия
германия
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны германии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц отказался комментировать вопрос о том, идут ли поставки запчастей от немецких компаний для военной техники частей ВСУ, находящихся на территории Курской области, в результате нападения на которую есть погибшие среди мирных жителей. В ходе пресс-конференции кабмина Коллатца спросили, исключает ли он возможность того, что немецкие компании прямо поставляют запчасти для военной техники частям ВСУ, которые напали и находятся на территории Курской области. "Нет никакой необходимости исключать, допускать или комментировать это", - ответил Коллатц. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/vsu-1965019296.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967550641.html
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курская область, россия, германия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны германии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, В мире, Министерство обороны Германии
В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области

Минобороны ФРГ не комментирует поставки запчастей для ВСУ в Курскую область

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц отказался комментировать вопрос о том, идут ли поставки запчастей от немецких компаний для военной техники частей ВСУ, находящихся на территории Курской области, в результате нападения на которую есть погибшие среди мирных жителей.
В ходе пресс-конференции кабмина Коллатца спросили, исключает ли он возможность того, что немецкие компании прямо поставляют запчасти для военной техники частям ВСУ, которые напали и находятся на территории Курской области.
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"Нет никакой необходимости исключать, допускать или комментировать это", - ответил Коллатц.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияГерманияВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны Германии
 
 
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