https://ria.ru/20240821/germaniya-1967599358.html

В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области

В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

В ФРГ отказались отвечать на вопрос о запчастях для ВСУ в Курской области

Официальный представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц отказался комментировать вопрос о том, идут ли поставки запчастей от немецких компаний для... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:45

2024-08-21T16:45

2024-08-21T16:45

специальная военная операция на украине

курская область

россия

германия

вооруженные силы украины

в мире

министерство обороны германии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц отказался комментировать вопрос о том, идут ли поставки запчастей от немецких компаний для военной техники частей ВСУ, находящихся на территории Курской области, в результате нападения на которую есть погибшие среди мирных жителей. В ходе пресс-конференции кабмина Коллатца спросили, исключает ли он возможность того, что немецкие компании прямо поставляют запчасти для военной техники частям ВСУ, которые напали и находятся на территории Курской области. "Нет никакой необходимости исключать, допускать или комментировать это", - ответил Коллатц. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/vsu-1965019296.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967550641.html

курская область

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, германия, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны германии