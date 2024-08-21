https://ria.ru/20240821/genprokuratura-1967527244.html

Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН после проверки колоний

Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН после проверки колоний - РИА Новости, 21.08.2024

Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН после проверки колоний

Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву после результатов проверки, выявивших ненадлежащие условия содержания осужденных в колониях... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:37

2024-08-21T12:37

2024-08-21T12:44

происшествия

россия

оренбургская область

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву после результатов проверки, выявивших ненадлежащие условия содержания осужденных в колониях Чувашии, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения соблюдения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных и др", — говорится в сообщении.В апреле ФСИН России направляла комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин".До этого уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" колонии особого режима.

https://ria.ru/20240819/dnr-1967005551.html

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происшествия, россия, оренбургская область, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)