https://ria.ru/20240821/genprokuratura-1967527244.html
Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН после проверки колоний
Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН после проверки колоний - РИА Новости, 21.08.2024
Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН после проверки колоний
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву после результатов проверки, выявивших ненадлежащие условия содержания осужденных в колониях... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:37
2024-08-21T12:37
2024-08-21T12:44
происшествия
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оренбургская область
татьяна москалькова
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву после результатов проверки, выявивших ненадлежащие условия содержания осужденных в колониях Чувашии, сообщает ведомство в своем Telegram-канале."В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения соблюдения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных и др", — говорится в сообщении.В апреле ФСИН России направляла комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, известной как "Черный дельфин".До этого уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников" колонии особого режима.
https://ria.ru/20240819/dnr-1967005551.html
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происшествия, россия, оренбургская область, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Оренбургская область, Татьяна Москалькова, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН после проверки колоний
Главе ФСИН Гостеву внесли представление из-за нарушений в колониях Чувашии