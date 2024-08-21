https://ria.ru/20240821/gaza-1967675658.html

МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы

МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы - РИА Новости, 21.08.2024

МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг осудил действия Израиля по насильственному перемещению мирных жителей Газы. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T23:52

2024-08-21T23:52

2024-08-21T23:52

в мире

израиль

австрия

россия

александер шалленберг

биньямин нетаньяху

хамас

международный уголовный суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг осудил действия Израиля по насильственному перемещению мирных жителей Газы. Как ранее сообщил медиа-офис правительства Газы, Израиль загнал 1,7 миллиона жителей сектора Газа на территорию, не превышающую одной десятой части анклава. Выселения в секторе Газа "неприемлемы", цитирует Шалленберга портал австрийского телеканала Puls 24. Глава МИД добавил, что Газа должна быть "под гражданской палестинской администрацией". В то же время он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы ХАМАС вновь играл какую-либо роль. По словам министра, в секторе Газа также необходимо международное присутствие. Также Шалленберг отметил, что он не ожидает, что Международный уголовный суд (МУС) предъявит обвинения премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он отметил, что для него "более чем шокирующе и странно", что МУС в своем документе уравнивает ХАМАС и израильское правительство. По его мнению, "неприемлемо" ставить демократически избранного премьер-министра "на один уровень с бесчеловечными террористами". Вместе с тем, Шалленберг считает, что Израиль "должен делать гораздо больше в ближневосточной войне и быть гораздо более заметным", чтобы отличить командиров ХАМАС от гражданского населения. По словам министра, "безусловно, были приняты меры, которые являются непропорциональными и, следовательно, не соответствуют международному гуманитарному праву". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240821/konflikt-1967671973.html

израиль

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, австрия, россия, александер шалленберг, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году