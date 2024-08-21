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МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы - РИА Новости, 21.08.2024
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23:52 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/gaza-1967675658.html
МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы
МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы - РИА Новости, 21.08.2024
МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг осудил действия Израиля по насильственному перемещению мирных жителей Газы. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:52
2024-08-21T23:52
в мире
израиль
австрия
россия
александер шалленберг
биньямин нетаньяху
хамас
международный уголовный суд
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ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг осудил действия Израиля по насильственному перемещению мирных жителей Газы. Как ранее сообщил медиа-офис правительства Газы, Израиль загнал 1,7 миллиона жителей сектора Газа на территорию, не превышающую одной десятой части анклава. Выселения в секторе Газа "неприемлемы", цитирует Шалленберга портал австрийского телеканала Puls 24. Глава МИД добавил, что Газа должна быть "под гражданской палестинской администрацией". В то же время он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы ХАМАС вновь играл какую-либо роль. По словам министра, в секторе Газа также необходимо международное присутствие. Также Шалленберг отметил, что он не ожидает, что Международный уголовный суд (МУС) предъявит обвинения премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он отметил, что для него "более чем шокирующе и странно", что МУС в своем документе уравнивает ХАМАС и израильское правительство. По его мнению, "неприемлемо" ставить демократически избранного премьер-министра "на один уровень с бесчеловечными террористами". Вместе с тем, Шалленберг считает, что Израиль "должен делать гораздо больше в ближневосточной войне и быть гораздо более заметным", чтобы отличить командиров ХАМАС от гражданского населения. По словам министра, "безусловно, были приняты меры, которые являются непропорциональными и, следовательно, не соответствуют международному гуманитарному праву". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, израиль, австрия, россия, александер шалленберг, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Австрия, Россия, Александер Шалленберг, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Австрии осудил действия Израиля по перемещению жителей Газы

Глава МИД Австрии Шалленберг осудил насильственное перемещение жителей Газы

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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ВЕНА, 21 авг - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг осудил действия Израиля по насильственному перемещению мирных жителей Газы.
Как ранее сообщил медиа-офис правительства Газы, Израиль загнал 1,7 миллиона жителей сектора Газа на территорию, не превышающую одной десятой части анклава.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
Выселения в секторе Газа "неприемлемы", цитирует Шалленберга портал австрийского телеканала Puls 24. Глава МИД добавил, что Газа должна быть "под гражданской палестинской администрацией". В то же время он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы ХАМАС вновь играл какую-либо роль. По словам министра, в секторе Газа также необходимо международное присутствие.
Также Шалленберг отметил, что он не ожидает, что Международный уголовный суд (МУС) предъявит обвинения премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Он отметил, что для него "более чем шокирующе и странно", что МУС в своем документе уравнивает ХАМАС и израильское правительство. По его мнению, "неприемлемо" ставить демократически избранного премьер-министра "на один уровень с бесчеловечными террористами".
Вместе с тем, Шалленберг считает, что Израиль "должен делать гораздо больше в ближневосточной войне и быть гораздо более заметным", чтобы отличить командиров ХАМАС от гражданского населения. По словам министра, "безусловно, были приняты меры, которые являются непропорциональными и, следовательно, не соответствуют международному гуманитарному праву".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Байден обсудил с Нетаньяху деэскалацию на Ближнем Востоке
Вчера, 22:47
 
В миреИзраильАвстрияРоссияАлександер ШалленбергБиньямин НетаньяхуХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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