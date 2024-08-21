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ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза - РИА Новости, 21.08.2024
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14:50 21.08.2024 (обновлено: 14:55 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/fsin-1967559907.html
ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза
ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза - РИА Новости, 21.08.2024
ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза
ФСИН опровергла информацию, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО в привилегированных условиях, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:50
2024-08-21T14:55
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
вячеслав цеповяз
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ФСИН опровергла информацию, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО в привилегированных условиях, сообщает пресс-бюро ведомства.Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появились сообщения, что в камере у Цеповяза якобы были плазменный телевизор и запрещенные продукты."В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что условия содержания осужденного в следственном изоляторе соответствовали требованиям действующего законодательства, в его камере не было запрещенных предметов и продуктов питания.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, вячеслав цеповяз, ростовская область, происшествия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия, Вячеслав Цеповяз, Ростовская область, Происшествия
ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза

ФСИН: в ростовском СИЗО у Цеповяза из банды Цапков не было особых условий

© РИА Новости / Татьяна Кузнецова | Перейти в медиабанкПодсудимый Вячеслав Цеповяз
Подсудимый Вячеслав Цеповяз - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Подсудимый Вячеслав Цеповяз. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ФСИН опровергла информацию, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО в привилегированных условиях, сообщает пресс-бюро ведомства.
Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появились сообщения, что в камере у Цеповяза якобы были плазменный телевизор и запрещенные продукты.
«
"В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что условия содержания осужденного в следственном изоляторе соответствовали требованиям действующего законодательства, в его камере не было запрещенных предметов и продуктов питания.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияВячеслав ЦеповязРостовская областьПроисшествия
 
 
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