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ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза
ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза - РИА Новости, 21.08.2024
ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза
ФСИН опровергла информацию, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО в привилегированных условиях, сообщает пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:50
2024-08-21T14:50
2024-08-21T14:55
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вячеслав цеповяз
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ФСИН опровергла информацию, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз содержался в ростовском СИЗО в привилегированных условиях, сообщает пресс-бюро ведомства.Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появились сообщения, что в камере у Цеповяза якобы были плазменный телевизор и запрещенные продукты."В связи с публикацией в сети интернет информации о том, что Вячеслав Цеповяз более двух лет находился в ростовском следственном изоляторе и содержался в привилегированных условиях, ГУФСИН России по Ростовской области проведена проверка достоверности указанных сведений. На основании этого сообщаем, что распространяемые данные не соответствуют действительности", - говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что условия содержания осужденного в следственном изоляторе соответствовали требованиям действующего законодательства, в его камере не было запрещенных предметов и продуктов питания.
https://ria.ru/20240730/tsapki-1962827453.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, вячеслав цеповяз, ростовская область, происшествия
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия, Вячеслав Цеповяз, Ростовская область, Происшествия
ФСИН опровергла сообщение о привилегированных условиях содержания Цеповяза
ФСИН: в ростовском СИЗО у Цеповяза из банды Цапков не было особых условий