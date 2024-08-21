https://ria.ru/20240821/front-1967328446.html

Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:30

2024-08-21T07:30

2024-08-21T10:32

специальная военная операция на украине

волчанск

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

армия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей."У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым он должен пролететь и сбросить груз. Он может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться", — сказал он.Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120 миллиметров и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.

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волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область