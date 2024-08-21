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Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ
Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ
Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:30
2024-08-21T07:30
2024-08-21T10:32
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей."У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым он должен пролететь и сбросить груз. Он может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться", — сказал он.Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120 миллиметров и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.
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волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия, Харьковская область
Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ
Сапер Росгвардии: у ВСУ есть практически неуязвимый дрон