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Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 21.08.2024 (обновлено: 10:32 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/front-1967328446.html
Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ
Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ
Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:30
2024-08-21T10:32
специальная военная операция на украине
волчанск
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
армия
харьковская область
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.&quot;У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым он должен пролететь и сбросить груз. Он может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться&quot;, — сказал он.Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120 миллиметров и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.
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волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия, Харьковская область
Сапер спецназа Росгвардии рассказал о неуязвимом дроне ВСУ

Сапер Росгвардии: у ВСУ есть практически неуязвимый дрон

© РИА Новости / Мария МарикянСаперы проверяют тропу
Саперы проверяют тропу - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский дрон "Баба-яга" стали бронировать, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.
«

"У такого дрона есть полетное задание — заранее проставленные точки, по которым он должен пролететь и сбросить груз. Он может нести до четырех противотанковых мин типа ТМ-62. И к тому же их стали бронировать. Поразить со стрелкового оружия почти невозможно. Лучше спрятаться", — сказал он.

© РИА Новости / Мария МарикянСаперы пристально осматривают каждый предмет, встречающийся на маршруте
Саперы пристально осматривают каждый предмет, встречающийся на маршруте - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Саперы пристально осматривают каждый предмет, встречающийся на маршруте
Российские военные называют "Бабой-ягой" одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120 миллиметров и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
Кроме того, "Бабу-ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами, благодаря чему их дальность полета значительно увеличивается.
Артиллерист Стальной бригады работает по позициям в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Идет армия дронов". Что назрело в самой горячей точке Харьковской области
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)АрмияХарьковская область
 
 
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