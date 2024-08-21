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Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 21.08.2024 (обновлено: 09:19 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/front-1967326736.html
Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ
Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ
ВСУ под Волчанском начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:00
2024-08-21T09:19
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
армия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ под Волчанском начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.&quot;Поэтому металлоискателем здесь не пользуемся, чтобы не спровоцировать детонацию. Главное оружие сапера — глаза и щуп&quot;, — отметил он.Он пояснил: саперы в лесах Харьковской области — главные провожатые. Они принимают на себя все риски: заводят штурмовые группы на передовую. Идут первыми, работают в паре. Один пристально вглядывается под ноги и по сторонам, второй — в небо.
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волчанск
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безопасность, волчанск, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия
Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ

Сапер Росгвардии: не используем под Волчанском металлодетекторы из-за уловки ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянСаперы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с рассветом вышли на одну из троп
Саперы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с рассветом вышли на одну из троп - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ под Волчанском начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.
«

"Поэтому металлоискателем здесь не пользуемся, чтобы не спровоцировать детонацию. Главное оружие сапера — глаза и щуп", — отметил он.

© РИА Новости / Мария МарикянКомандир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей
Командир инженерно-саперного взвода 116 Отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей
Он пояснил: саперы в лесах Харьковской области — главные провожатые. Они принимают на себя все риски: заводят штурмовые группы на передовую. Идут первыми, работают в паре. Один пристально вглядывается под ноги и по сторонам, второй — в небо.
Артиллерист Стальной бригады работает по позициям в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскХарьковская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Армия
 
 
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