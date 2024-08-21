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Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ
Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024
Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ
ВСУ под Волчанском начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:00
2024-08-21T07:00
2024-08-21T09:19
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безопасность
волчанск
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
армия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ под Волчанском начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей."Поэтому металлоискателем здесь не пользуемся, чтобы не спровоцировать детонацию. Главное оружие сапера — глаза и щуп", — отметил он.Он пояснил: саперы в лесах Харьковской области — главные провожатые. Они принимают на себя все риски: заводят штурмовые группы на передовую. Идут первыми, работают в паре. Один пристально вглядывается под ноги и по сторонам, второй — в небо.
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безопасность, волчанск, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия
Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ
Сапер Росгвардии: не используем под Волчанском металлодетекторы из-за уловки ВСУ