https://ria.ru/20240821/front-1967326736.html

Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ

Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ - РИА Новости, 21.08.2024

Сапер Росгвардии рассказал о хитрости ВСУ

ВСУ под Волчанском начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:00

2024-08-21T07:00

2024-08-21T09:19

специальная военная операция на украине

безопасность

волчанск

харьковская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

армия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ под Волчанском начиняют самодельные боеприпасы датчиками, которые реагируют на изменение электромагнитного поля, сообщил РИА Новости командир инженерно-саперного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей."Поэтому металлоискателем здесь не пользуемся, чтобы не спровоцировать детонацию. Главное оружие сапера — глаза и щуп", — отметил он.Он пояснил: саперы в лесах Харьковской области — главные провожатые. Они принимают на себя все риски: заводят штурмовые группы на передовую. Идут первыми, работают в паре. Один пристально вглядывается под ноги и по сторонам, второй — в небо.

https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html

волчанск

харьковская область

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безопасность, волчанск, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия