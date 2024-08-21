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Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске

Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 21.08.2024

Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске

ВСУ заняли оборонительные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости боец 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, следящий за обстановкой в... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T06:30

2024-08-21T06:30

2024-08-21T09:20

безопасность

волчанск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

армия

харьковская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ заняли оборонительные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости боец 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, следящий за обстановкой в командном пункте."Непосредственно работаем по одному из районов Волчанска и прилегающей к нему посадке. Противник занял оборонительные позиции. В основном передвижения у них ночью. Выходят малыми группами — по три-четыре человека. В городской застройке прячутся на цокольных этажах и в подвальных помещениях, ведь больше негде. Но мы видим каждый шаг", — объяснил он.Боец добавил, что для ВСУ стандартная практика запускать от пяти и больше дронов одновременно."Имеем представление, против каких подразделений воюем. На нас, можно сказать, идет армия дронов. Надо всегда предполагать, что противник на шаг впереди. Сформулирую так: здесь нет выгодных позиций. А есть обученные люди, которые изо дня в день совершенствуются и подстраиваются под меняющиеся реалии", — пояснил он.

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безопасность, волчанск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область