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Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 21.08.2024 (обновлено: 09:20 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/front-1967325102.html
Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске
Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске - РИА Новости, 21.08.2024
Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске
ВСУ заняли оборонительные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости боец 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, следящий за обстановкой в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:30
2024-08-21T09:20
безопасность
волчанск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
армия
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ заняли оборонительные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости боец 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, следящий за обстановкой в командном пункте.&quot;Непосредственно работаем по одному из районов Волчанска и прилегающей к нему посадке. Противник занял оборонительные позиции. В основном передвижения у них ночью. Выходят малыми группами — по три-четыре человека. В городской застройке прячутся на цокольных этажах и в подвальных помещениях, ведь больше негде. Но мы видим каждый шаг&quot;, — объяснил он.Боец добавил, что для ВСУ стандартная практика запускать от пяти и больше дронов одновременно."Имеем представление, против каких подразделений воюем. На нас, можно сказать, идет армия дронов. Надо всегда предполагать, что противник на шаг впереди. Сформулирую так: здесь нет выгодных позиций. А есть обученные люди, которые изо дня в день совершенствуются и подстраиваются под меняющиеся реалии", — пояснил он.
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безопасность, волчанск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область
Безопасность, Волчанск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
Боец Росгвардии рассказал о тактике ВСУ в Волчанске

Боец спецназа Росгвардии: действия ВСУ осложняют продвижение в Волчанске

© РИА Новости / Мария МарикянВ командном пункте 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии транслируют кадры с передовых позиций
В командном пункте 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии транслируют кадры с передовых позиций - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ заняли оборонительные позиции в Волчанске, сообщил РИА Новости боец 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, следящий за обстановкой в командном пункте.
«

"Непосредственно работаем по одному из районов Волчанска и прилегающей к нему посадке. Противник занял оборонительные позиции. В основном передвижения у них ночью. Выходят малыми группами — по три-четыре человека. В городской застройке прячутся на цокольных этажах и в подвальных помещениях, ведь больше негде. Но мы видим каждый шаг", — объяснил он.

© РИА Новости / Мария МарикянСаперы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ждут, пока пролетит вражеский беспилотник
Саперы 116 Отдельной бригады особого назначения Росгвардии ждут, пока пролетит вражеский беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Саперы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ждут, пока пролетит вражеский беспилотник
Боец добавил, что для ВСУ стандартная практика запускать от пяти и больше дронов одновременно.
"Имеем представление, против каких подразделений воюем. На нас, можно сказать, идет армия дронов. Надо всегда предполагать, что противник на шаг впереди. Сформулирую так: здесь нет выгодных позиций. А есть обученные люди, которые изо дня в день совершенствуются и подстраиваются под меняющиеся реалии", — пояснил он.
Артиллерист Стальной бригады работает по позициям в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Идет армия дронов". Что назрело в самой горячей точке Харьковской области
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)АрмияХарьковская область
 
 
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