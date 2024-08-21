https://ria.ru/20240821/front-1967323716.html
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске - РИА Новости, 21.08.2024
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске
Работу расчетов БПЛА в Волчанске усложняет городская застройка, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:00
2024-08-21T06:00
2024-08-21T09:20
специальная военная операция на украине
волчанск
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
армия
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967126309_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_fc698e34d004af2dbca489de316b7f5a.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Работу расчетов БПЛА в Волчанске усложняет городская застройка, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Ильвир."Технике там проще скрыться, чем в открытом поле. Антенны маскируются в зданиях — их сложно обнаружить, поэтому приходится летать под давлением РЭБ. Однако мы нашли обходные пути, — говорит командир. — Обстановка в Волчанске — стабильно тяжелая для обеих сторон. Фронт пока статичный, силы, можно сказать, в некоторой степени равны".Собеседник агентства добавил, что ни одна попытка ВСУ контратаковать на этом направлении не увенчалась успехом. "Наши силы превосходят: судим по расходу боеприпасов и потерям, которые несет противник", — добавил он.
https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967126309_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4faebac60ba0b870a9d42c5a7adc66b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия, Харьковская область
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске
Боец спецназа Росгвардии: обстановка в Волчанске непростая для обеих сторон