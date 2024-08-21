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Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске

Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске - РИА Новости, 21.08.2024

Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске

Работу расчетов БПЛА в Волчанске усложняет городская застройка, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T06:00

2024-08-21T06:00

2024-08-21T09:20

специальная военная операция на украине

волчанск

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

армия

харьковская область

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Работу расчетов БПЛА в Волчанске усложняет городская застройка, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Ильвир."Технике там проще скрыться, чем в открытом поле. Антенны маскируются в зданиях — их сложно обнаружить, поэтому приходится летать под давлением РЭБ. Однако мы нашли обходные пути, — говорит командир. — Обстановка в Волчанске — стабильно тяжелая для обеих сторон. Фронт пока статичный, силы, можно сказать, в некоторой степени равны".Собеседник агентства добавил, что ни одна попытка ВСУ контратаковать на этом направлении не увенчалась успехом. "Наши силы превосходят: судим по расходу боеприпасов и потерям, которые несет противник", — добавил он.

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волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область