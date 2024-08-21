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Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 21.08.2024 (обновлено: 09:20 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/front-1967323716.html
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске - РИА Новости, 21.08.2024
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске
Работу расчетов БПЛА в Волчанске усложняет городская застройка, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T06:00
2024-08-21T09:20
специальная военная операция на украине
волчанск
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
армия
харьковская область
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Работу расчетов БПЛА в Волчанске усложняет городская застройка, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Ильвир.&quot;Технике там проще скрыться, чем в открытом поле. Антенны маскируются в зданиях — их сложно обнаружить, поэтому приходится летать под давлением РЭБ. Однако мы нашли обходные пути, — говорит командир. — Обстановка в Волчанске — стабильно тяжелая для обеих сторон. Фронт пока статичный, силы, можно сказать, в некоторой степени равны&quot;.Собеседник агентства добавил, что ни одна попытка ВСУ контратаковать на этом направлении не увенчалась успехом. "Наши силы превосходят: судим по расходу боеприпасов и потерям, которые несет противник", — добавил он.
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волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия, Харьковская область
Бойцы Росгвардии оценили обстановку в Волчанске

Боец спецназа Росгвардии: обстановка в Волчанске непростая для обеих сторон

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы запускают борт-разведчик
Бойцы запускают борт-разведчик - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Работу расчетов БПЛА в Волчанске усложняет городская застройка, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Ильвир.
«

"Технике там проще скрыться, чем в открытом поле. Антенны маскируются в зданиях — их сложно обнаружить, поэтому приходится летать под давлением РЭБ. Однако мы нашли обходные пути, — говорит командир. — Обстановка в Волчанске — стабильно тяжелая для обеих сторон. Фронт пока статичный, силы, можно сказать, в некоторой степени равны".

© РИА Новости / Мария МарикянКомандир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Ильвир
Командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Ильвир - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Командир подразделения БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Ильвир
Собеседник агентства добавил, что ни одна попытка ВСУ контратаковать на этом направлении не увенчалась успехом. "Наши силы превосходят: судим по расходу боеприпасов и потерям, которые несет противник", — добавил он.
Артиллерист Стальной бригады работает по позициям в Волчанске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Идет армия дронов". Что назрело в самой горячей точке Харьковской области
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)АрмияХарьковская область
 
 
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