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Командир расчета рассказал о приоритетной цели ВСУ в Харьковской области

Командир расчета рассказал о приоритетной цели ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024

Командир расчета рассказал о приоритетной цели ВСУ в Харьковской области

ВСУ подтянули к Волчанску элитные батальоны, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным Альп. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:30

2024-08-21T05:30

2024-08-21T09:21

специальная военная операция на украине

волчанск

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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харьковская область

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ подтянули к Волчанску элитные батальоны, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным Альп."Обстановка сложная. Рядом с Волчанском лесопосадка — там их тысячи. Приоритетная цель нашей группы — блиндажи, опорные пункты, расчеты БПЛА. Кроме того, корректируем артиллерию, наводим авиацию. Можем при необходимости заказать ФАБ", — перечислил командир.Как только ВСУ находят расчеты FPV, они сметают все на своем пути, поскольку это сейчас для них приоритетная цель, отметил он."И неслучайно. К примеру, два хорошо обученных расчета способны остановить наступление пары батальонов. Здесь самая настоящая битва дронов, борьба технологий", — добавил боец Росгвардии.

https://ria.ru/20240821/front-1967079089.html

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волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область