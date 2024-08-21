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Командир расчета рассказал о приоритетной цели ВСУ в Харьковской области
Командир расчета рассказал о приоритетной цели ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024
Командир расчета рассказал о приоритетной цели ВСУ в Харьковской области
ВСУ подтянули к Волчанску элитные батальоны, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным Альп. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:30
2024-08-21T05:30
2024-08-21T09:21
специальная военная операция на украине
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безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
армия
харьковская область
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. ВСУ подтянули к Волчанску элитные батальоны, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии с позывным Альп."Обстановка сложная. Рядом с Волчанском лесопосадка — там их тысячи. Приоритетная цель нашей группы — блиндажи, опорные пункты, расчеты БПЛА. Кроме того, корректируем артиллерию, наводим авиацию. Можем при необходимости заказать ФАБ", — перечислил командир.Как только ВСУ находят расчеты FPV, они сметают все на своем пути, поскольку это сейчас для них приоритетная цель, отметил он."И неслучайно. К примеру, два хорошо обученных расчета способны остановить наступление пары батальонов. Здесь самая настоящая битва дронов, борьба технологий", — добавил боец Росгвардии.
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волчанск, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), армия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Армия, Харьковская область
Командир расчета рассказал о приоритетной цели ВСУ в Харьковской области
Боец спецназа Росгвардии: ВСУ выбрали цель для "охоты" под Волчанском