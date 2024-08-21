https://ria.ru/20240821/forum-1967470518.html

Тему углеродной нейтральности обсудят на форуме "Нефть и газ Сахалина"

Тему углеродной нейтральности обсудят на форуме "Нефть и газ Сахалина" - РИА Новости, 21.08.2024

Тему углеродной нейтральности обсудят на форуме "Нефть и газ Сахалина"

Особое место в программе 28-го Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске в октябре этого года, займет... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T09:21

2024-08-21T09:21

2024-08-21T09:21

сахалинская область

южно-сахалинск

дальний восток

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг - РИА Новости. Особое место в программе 28-го Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске в октябре этого года, займет обсуждение стратегии низкоуглеродного развития, сообщили журналистам в правительстве региона. Участники также рассмотрят вопросы справедливого энергоперехода и адаптации к изменениям климата с учетом региональных особенностей, национальных интересов и суверенных решений. Специалисты расскажут и о перспективах водородной и другой альтернативной энергетики, технологии сжиженного природного газа и газификации Дальнего Востока России, экологическую трансформацию городов и природоохранные инициативы бизнеса. По информации пресс-службы, форум проходит в год 30-летия подписания СРП по "Сахалину-2". Проект развивается, причем в новых условиях и реалиях. За эти годы он не только показал жизнеспособность, но и доказал свою привлекательность для инвесторов. "При этом сам Сахалин продолжает оставаться "восточным форпостом" российской энергетики: именно здесь создан первый водородный полигон, а значит, планы развития новых направлений ТЭК напрямую связаны с островом, который дал многое и для традиционных ее отраслей", - цитирует пресс-служба начальника департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей АЦ ТЭК Константина Гребенника. Организаторы уверены, что на форуме речь пойдет не только о будущем энергетики Сахалина или в целом Дальнего Востока, но о глобальных треках и тех аспектах, которые затрагивают энергетику в комплексе. Такой подход отражен в программе конференции. Участники будут обсуждать логистику, нефтепереработку, технологический потенциал и даже вопросы кадрового обеспечения отрасли, что представляет настоящую трансформацию для создания энергии будущего. Кроме того, по окончании нефтегазового форума это года специалисты подсчитают суммарный углеродный след мероприятия, а компании-партнеры компенсируют его значение. Это сделает событие углеродно нейтральным. Такой проект впервые был реализован в 2021 году: тогда форум стал первым в России мероприятием, чей углеродный след был полностью восполнен. Сахалинская область первым из российских регионов поставила цель достигнуть углеродной нейтральности к 2025 году. Двадцать восьмой Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" пройдет в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Авторитетная и эффективная платформа для межотраслевого взаимодействия и обсуждения актуальных достижений и вызовов энергетического комплекса каждый год собирает лидеров российской и международной нефтегазовой отрасли, смежных индустрий и ведомств, представителей государственной власти, науки и образования, экспертов и инвесторов.

https://ria.ru/20240820/ran-1967215532.html

https://ria.ru/20240812/forum-1965635097.html

сахалинская область

южно-сахалинск

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, южно-сахалинск, дальний восток