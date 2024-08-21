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На Кипре отметили День Государственного флага России
На Кипре отметили День Государственного флага России - РИА Новости, 21.08.2024
На Кипре отметили День Государственного флага России
В канун российского государственного праздника - Дня Государственного флага Российской Федерации - в Никосии прошли масштабные мероприятия, участники собрались, РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:23
2024-08-21T23:23
2024-08-21T23:23
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АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости. В канун российского государственного праздника - Дня Государственного флага Российской Федерации - в Никосии прошли масштабные мероприятия, участники собрались, чтобы продемонстрировать свою любовь и поддержку России, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников. "Десятки автомобилей приняли участие в автопробеге по центральным улицам столицы Кипра. Длина автоколонны впечатляла. Затем участники празднования пронесли 54-метровый российский флаг, который стал символом единства и гордости за нашу великую Родину. Участники скандировали "Россия! Россия!", - сообщили в КСРС. На мероприятие пришло множество людей. "Также состоялся митинг, на котором участники единогласно выразили поддержку России: сегодня Россия - единственная страна в мире, которая открыто противостоит злу на всех фронтах. В завершение мероприятий его участники исполнили государственный гимн Российской Федерации" - сообщили в Координационном совете. Организаторами комплекса мероприятий выступили Международное движение русофилов - Отделение Кипра и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Безопасность обеспечивалась полицией Кипра.
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россия, кипр, никосия (город), в мире
Россия, Кипр, Никосия (город), В мире
На Кипре отметили День Государственного флага России
В Никосии на Кипре отметили День Государственного флага России
АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости. В канун российского государственного праздника - Дня Государственного флага Российской Федерации - в Никосии прошли масштабные мероприятия, участники собрались, чтобы продемонстрировать свою любовь и поддержку России, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников.
"Десятки автомобилей приняли участие в автопробеге по центральным улицам столицы Кипра. Длина автоколонны впечатляла. Затем участники празднования пронесли 54-метровый российский флаг, который стал символом единства и гордости за нашу великую Родину. Участники скандировали "Россия! Россия!", - сообщили в КСРС.
На мероприятие пришло множество людей.
"Также состоялся митинг, на котором участники единогласно выразили поддержку России: сегодня Россия - единственная страна в мире, которая открыто противостоит злу на всех фронтах. В завершение мероприятий его участники исполнили государственный гимн Российской Федерации" - сообщили в Координационном совете.
Организаторами комплекса мероприятий выступили Международное движение русофилов - Отделение Кипра и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Безопасность обеспечивалась полицией Кипра.