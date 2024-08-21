Рейтинг@Mail.ru
На Кипре отметили День Государственного флага России - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/flag-1967674297.html
На Кипре отметили День Государственного флага России
На Кипре отметили День Государственного флага России - РИА Новости, 21.08.2024
На Кипре отметили День Государственного флага России
В канун российского государственного праздника - Дня Государственного флага Российской Федерации - в Никосии прошли масштабные мероприятия, участники собрались, РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T23:23
2024-08-21T23:23
россия
кипр
никосия (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891103341_0:237:2797:1810_1920x0_80_0_0_b3f2fe4baeff181ab933cfc7d6eb22cc.jpg
АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости. В канун российского государственного праздника - Дня Государственного флага Российской Федерации - в Никосии прошли масштабные мероприятия, участники собрались, чтобы продемонстрировать свою любовь и поддержку России, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников. "Десятки автомобилей приняли участие в автопробеге по центральным улицам столицы Кипра. Длина автоколонны впечатляла. Затем участники празднования пронесли 54-метровый российский флаг, который стал символом единства и гордости за нашу великую Родину. Участники скандировали "Россия! Россия!", - сообщили в КСРС. На мероприятие пришло множество людей. "Также состоялся митинг, на котором участники единогласно выразили поддержку России: сегодня Россия - единственная страна в мире, которая открыто противостоит злу на всех фронтах. В завершение мероприятий его участники исполнили государственный гимн Российской Федерации" - сообщили в Координационном совете. Организаторами комплекса мероприятий выступили Международное движение русофилов - Отделение Кипра и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Безопасность обеспечивалась полицией Кипра.
https://ria.ru/20240711/flag-1958974985.html
россия
кипр
никосия (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891103341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fe43a9a5935b02d9bf062652d211da8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кипр, никосия (город), в мире
Россия, Кипр, Никосия (город), В мире
На Кипре отметили День Государственного флага России

В Никосии на Кипре отметили День Государственного флага России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 авг — РИА Новости. В канун российского государственного праздника - Дня Государственного флага Российской Федерации - в Никосии прошли масштабные мероприятия, участники собрались, чтобы продемонстрировать свою любовь и поддержку России, сообщили РИА Новости в Координационном совете российских соотечественников.
"Десятки автомобилей приняли участие в автопробеге по центральным улицам столицы Кипра. Длина автоколонны впечатляла. Затем участники празднования пронесли 54-метровый российский флаг, который стал символом единства и гордости за нашу великую Родину. Участники скандировали "Россия! Россия!", - сообщили в КСРС.
На мероприятие пришло множество людей.
"Также состоялся митинг, на котором участники единогласно выразили поддержку России: сегодня Россия - единственная страна в мире, которая открыто противостоит злу на всех фронтах. В завершение мероприятий его участники исполнили государственный гимн Российской Федерации" - сообщили в Координационном совете.
Организаторами комплекса мероприятий выступили Международное движение русофилов - Отделение Кипра и Координационный совет российских соотечественников Кипра. Безопасность обеспечивалась полицией Кипра.
День флага России - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
День государственного флага России: история и традиции праздника
11 июля, 14:28
 
РоссияКипрНикосия (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала