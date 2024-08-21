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В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией - РИА Новости, 21.08.2024
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20:32 21.08.2024 (обновлено: 21:47 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967654032.html
В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией
В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией - РИА Новости, 21.08.2024
В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией
Финские пограничники с помощью радиотехнологий смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы с Россией, пишут местные СМИ. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:32
2024-08-21T21:47
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Финские пограничники с помощью радиотехнологий смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы с Россией, пишут местные СМИ. Сообщается, что погранслужба будет следить за передвижением владельца устройства, но она не сможет получить данные о нем, а также перехватить передаваемую информацию.Таким образом финские пограничники получат возможность определять, в каком месте и какое число людей пытаются пересечь границу. Уточняется, что ловить сигналы можно будет вблизи границы на территории как Финляндии, так и России.По данным медиа, радиотехнологии позволят отследить любые устройства на расстоянии 30-40 километров, в их число входят и дроны.Ранее МВД Финляндии подготовило поправку к закону о пограничной службе, которая расширяет возможности пограничников в использовании радиотехнологий. Она вступила в силу 5 июля. При этом погранслужба еще не приобрела необходимое оборудование, пишут СМИ. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению Хельсинки до дальнейшего уведомления. Власти республики начали вводить ограничения с ноября прошлого года из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Причем финны обвинили в этом Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240819/ucheniya-1967164298.html
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в мире, россия, финляндия, мария захарова, дмитрий песков, москва
В мире, Россия, Финляндия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Москва
В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией

СМИ: финская погранслужба будет отслеживать перемещение телефонов у границы с РФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйямаа"
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска "Нуйямаа". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Финские пограничники с помощью радиотехнологий смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы с Россией, пишут местные СМИ.
Сообщается, что погранслужба будет следить за передвижением владельца устройства, но она не сможет получить данные о нем, а также перехватить передаваемую информацию.
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Таким образом финские пограничники получат возможность определять, в каком месте и какое число людей пытаются пересечь границу. Уточняется, что ловить сигналы можно будет вблизи границы на территории как Финляндии, так и России.
По данным медиа, радиотехнологии позволят отследить любые устройства на расстоянии 30-40 километров, в их число входят и дроны.
Ранее МВД Финляндии подготовило поправку к закону о пограничной службе, которая расширяет возможности пограничников в использовании радиотехнологий. Она вступила в силу 5 июля. При этом погранслужба еще не приобрела необходимое оборудование, пишут СМИ.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться власти соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он также подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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