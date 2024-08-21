https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967586401.html

МИД России заявил о росте военной активности Финляндии

МИД России заявил о росте военной активности Финляндии - РИА Новости, 21.08.2024

МИД России заявил о росте военной активности Финляндии

Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:01

2024-08-21T16:01

2024-08-21T16:01

в мире

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мария захарова

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она отметила, что сегодня политика Хельсинки выстраивается в русле линии "коллективного Запада" на нанесение РФ "стратегического поражения".

https://ria.ru/20240821/voyska-1967576334.html

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финляндия

хельсинки

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в мире, россия, финляндия, хельсинки, мария захарова, нато