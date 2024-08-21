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МИД России заявил о росте военной активности Финляндии - РИА Новости, 21.08.2024
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16:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/finlyandiya-1967586401.html
МИД России заявил о росте военной активности Финляндии
МИД России заявил о росте военной активности Финляндии - РИА Новости, 21.08.2024
МИД России заявил о росте военной активности Финляндии
Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:01
2024-08-21T16:01
в мире
россия
финляндия
хельсинки
мария захарова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она отметила, что сегодня политика Хельсинки выстраивается в русле линии "коллективного Запада" на нанесение РФ "стратегического поражения".
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, мария захарова, нато
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Мария Захарова, НАТО
МИД России заявил о росте военной активности Финляндии

Захарова: РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после вступления в НАТО

© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott BanksФинские военнослужащие едут на танке
Финские военнослужащие едут на танке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Elliott Banks
Финские военнослужащие едут на танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она отметила, что сегодня политика Хельсинки выстраивается в русле линии "коллективного Запада" на нанесение РФ "стратегического поражения".
Шведский и финский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Финляндия ведет переговоры с членами НАТО о размещении войск в стране
Вчера, 15:31
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиМария ЗахароваНАТО
 
 
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